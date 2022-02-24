Вице-спикер новосибирского Заксобрания отказался от зарплаты

Сессия Заксобрания Новосибирской области удовлетворила заявление вице-спикера Анатолия Кубанова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») об освобождении от должности на постоянной основе. Теперь Кубанов остается вице-спикером на общественных началах.

— На основании личного заявления предлагается освободить депутата Кубанова Анатолия Анатольевича от осуществления депутатской деятельности на постоянной основе, без освобождения от замещаемой должности заместителя председателя Заксобрания, — говорится в постановлении. — В связи с этим нам необходимо внести соответствующие изменения в постановление Заксобрания об избрании заместителей председателя Заксобрания.

— Я решил полностью посвятить себя театральной деятельности, до этого я там работал как волонтер, на добровольной основе, днем — в Заксобрании, вечером приезжаю на спектакли, репетиции, — рассказывает депутат. — Невозможно заниматься качественно двумя делами сразу. Поэтому я принял решение, окончательно определился — буду всецело заниматься театром.

Как пояснил Анатолий Кубанов в комментарии корреспонденту Infopro54, поводом для данного заявления стало желание большей частью посвятить себя работе в искусстве, в руководстве театром, нежели парламентской деятельности. Напомним, Кубанов является художественным руководителем Новосибирского драматического театра. Здесь депутат намерен работать на профессиональной основе, в то время как, по его словам, совмещать это с работой на постоянной основе вице-спикером Заксобрания невозможно.

По словам собеседника редакции, его ставка в региональном парламенте пока никому не переходит.

— Иначе бы следом приняли соответствующее решение, — поясняет Анатолий Кубанов. — Сессия определяет количество и имена тех коллег, которые работают на постоянной основе. Если сегодня не озвучивали никого, значит, этой ставки не будет.

В настоящее время в Заксобрании области работают пять вице-спикеров. Помимо Анатолия Кубанова, это Андрей Панферов («Единая Россия»), Валерий Ильенко («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Наталия Красовская (ЛДПР).