В Октябрьском районе отключены от теплоснабжения 5 жилых домов

По части Октябрьского района возможно ухудшение параметров теплоснабжения и снижение температуры горячей воды — в частности, по улицам Высоцкого, Снежиной, Потылицына, Ленинградской, Лескова, Чехова, Шевченко, Толстого, Семьи Шамшиных. Для этих домов организована альтернативная схема теплоснабжения, которая позволила не отключать тепло и горячую воду полностью.

Теплосетевое подразделение СГК организует мониторинг температуры внутри жилых домов и социальных объектов, находящихся в зоне отключения и снижения параметров.

Окончание работ запланировано к 11-00 28 февраля.

Дефект был обнаружен 22 февраля, но, чтобы минимизировать неудобства для жителей, принято решение, что ремонтные работы поврежденного участка трубопровода будут проводиться 27 февраля, когда температура наружного воздуха установится в диапазоне от нуля до -2 градусов Цельсия.

Ограничение по дорожному движению, установленное в связи с сужением проезжей части по улице Лазурной, будет снято до 13 марта.

Приносим извинения за временные неудобства.

Фото:pixabay.com, автор- maximovael94