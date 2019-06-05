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На территории Новосибирска будут открыты пять пляжей

Муниципальные спасатели уже провели водолазные работы по обследованию дна на пляжах «Наутилус» и «Бугринская роща».
  • 05/06/2019, 18:48
На территории Новосибирска будут открыты пять пляжей

В Новосибирске приступили к подготовке пляжей к купальному сезону, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Всего на территории города Новосибирска планируем открыть пять пляжей. Будет выставлено 19 постов, из них пять – стационарных – на водоемах, где запрещено купание. Также в дневное время будут дежурить спасательные посты по реке Оби. На круглосуточном дежурстве будут находиться три оперативных группы – одна из них на территории отряда «Западный» возле Бугринского моста, две – на ОбьГЭСе и в Академгородке, – рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. – Когда установится жаркая погода на длительный период, возможно, будет дополнительно выставлен еще один пост спасателей на котловане на Юго-Западном жилмассиве.

Для того чтобы пляж был официально открыт, сдается вода на анализ, готовят береговую линию, места отдыха, матросов-спасателей, устанавливают медицинский пункт с дежурством медиков, опорный пункт полиции для охраны общественного порядка.

Отмечается, что муниципальные спасатели уже провели водолазные работы по обследованию дна на пляжах «Наутилус» и «Бугринская роща».

Фото: Ростислав Нетисов

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