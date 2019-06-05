НИПС и АФК «Система» в ближайшее время начнут проект «Умный город»

— Есть ряд решений, в том числе наши, которые вписаны в «дорожную карту» проекта. Это «Цифровая школа», полностью решающая вопросы цифровизации в образовательной среде. Проект «Умный автобус», позволяющий подсчитывать количество пассажиров, выявлять забытые в салонах вещи, решать задачи в части возможного нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения. Есть проекты по цифровизации управления регионом и так далее, — перечисляет Ляпидевский.

В рамках соглашения с АФК «Система» в ближайшее время НИПС планирует начать в Новосибирске реализацию пилотных проектов по названным направлениям. Промежуточные результаты партнеры намерены получить уже в 2019 году. После анализа и оценки«пилотов» полученный опыт будет масштабироваться по регионам Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что хотел бы познакомиться с «дорожной картой» проекта, чтобы понять его наполнение.

— Тема создания «Умного города» обсуждается уже давно, но ни одного такого города у нас пока нет. Считаю, что на старте проекта нужно правильно определиться, что входит в понятие «Умный город», «Умная школа» и так далее, и предлагать не точечные, а комплексные решения. Например, для «Умной школы» должна быть единая платформа, которая обеспечит не только сопровождение образовательного процесса, но и безопасность, экономию ресурсов. Пока такого комплекса разработчики предложить не могут, — пояснил Меняйло во время пресс-подхода.

Он рекомендовал руководству института подумать о комплексных решениях, отметив, что это достаточно конкурентный рынок, на котором работают много разработчиков, поэтому пустоты заполняются быстро.

НИПС создан в 1972 году как филиал Московского института точной механики и вычислительной техники. Является ведущим центром по разработке программного обеспечения для отечественных суперкомпьютеров БЭСМ и «Эльбрус».Входит в ГК Ростех.

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