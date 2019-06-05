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НИПС и АФК «Система» в ближайшее время начнут проект «Умный город»

Его «пилот» партнеры планируют обкатать на Новосибирске.
  • 05/06/2019, 18:52
Автор: Юлия Данилова
НИПС и АФК «Система» в ближайшее время начнут проект «Умный город»
Предварительные результаты проекта партнеры-разработчики рассчитывают получить в конце 2019 года.

— В рамках форум «Городские технологии» мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с ПАО АФК «Система» (Соглашение подписано с «дочкой» АФК «Система» — АО «Ситроникс»— Ред). Мы стали партнерами по реализации пилотного проекта «Умный город». Сейчас подготовлена «дорожная карта» проекта. В ближайшее время зафиксируем источники финансирования, и начнется его реализация, — сообщил во время пресс-подхода генеральный директор ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС) Александр Ляпидевский в рамках визита в институт полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

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Сейчас институт ведет работу по привлечению компаний-партнеров, заинтересованных в участии в данной работе.

— Есть ряд решений, в том числе наши, которые вписаны в «дорожную карту» проекта. Это «Цифровая школа», полностью решающая вопросы цифровизации в образовательной среде. Проект «Умный автобус», позволяющий подсчитывать количество пассажиров, выявлять забытые в салонах вещи, решать задачи в части возможного нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения. Есть проекты по цифровизации управления регионом и так далее, — перечисляет Ляпидевский.

В рамках соглашения с АФК «Система» в ближайшее время НИПС планирует начать в Новосибирске реализацию пилотных проектов по названным направлениям. Промежуточные результаты партнеры намерены получить уже в 2019 году. После анализа и оценки«пилотов» полученный опыт будет масштабироваться по регионам Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что хотел бы познакомиться с «дорожной картой» проекта, чтобы понять его наполнение.

— Тема создания «Умного города» обсуждается уже давно, но ни одного такого города у нас пока нет. Считаю, что на старте проекта нужно правильно определиться, что входит в понятие «Умный город», «Умная школа» и так далее, и предлагать не точечные, а комплексные решения. Например, для «Умной школы» должна быть единая платформа, которая обеспечит не только сопровождение образовательного процесса, но и безопасность, экономию ресурсов. Пока такого комплекса разработчики предложить не могут, — пояснил Меняйло во время пресс-подхода.

Он рекомендовал руководству института подумать о комплексных решениях, отметив, что это достаточно конкурентный рынок, на котором работают много разработчиков, поэтому пустоты заполняются быстро.

НИПС создан в 1972 году как филиал Московского института точной механики и вычислительной техники. Является ведущим центром по разработке программного обеспечения для отечественных суперкомпьютеров БЭСМ и «Эльбрус».Входит в ГК Ростех.

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