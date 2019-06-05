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В Новосибирской области выдано 48 государственных жилищных сертификатов на сумму 105,619 млн рублей

Регион вошел в число лидеров по обеспечению граждан жильем с использованием жилищных сертификатов.
  • 05/06/2019, 18:04
В Новосибирской области выдано 48 государственных жилищных сертификатов на сумму 105,619 млн рублей

Новосибирская область названа в числе лучших регионов России по обеспечению граждан жильем с использованием государственных жилищных сертификатов, сообщили в пресс-службе регионального минстроя со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Как сообщает Минстрой РФ, Новосибирская область вошла в число российских регионов, в которых по состоянию на 01.05.2019 оформлено и выдано на руки гражданам на сумму 47,5% от общего объема выделенных средств. В минстрое Новосибирской области прокомментировали, что в регионе в 2019 году уже выдано 48 государственных жилищных сертификатов на сумму 105,619 млн рублей.

Также в числе регионов-лидеров по оформлению и доведению жилищных сертификатов до их получателей республики Башкортостан, Ингушетия, Саха (Якутия), Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Ростовская, Самарская области и другие.

Отмечается, что всего в РФ выпущен 7151 государственный жилищный сертификат на сумму 16,2 млрд рублей, к началу мая текущего года гражданам – участникам государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 2777 сертификатов.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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