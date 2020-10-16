Еще три долгостроя в Новосибирской области планируется завершить с помощью ППК «Фонд»

Правительством Новосибирской области для активизации процесса достройки проблемных объектов было направлено в адрес генерального директора ППК «Фонд» ходатайство о рассмотрении возможности принятия решения еще по трем домам, достройка которых может быть начата в 2020 году, а ввод в эксплуатацию – в 2021 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этот список вошли проблемные объекты – дома № 5 и 6 по ул. Вилюйская в г. Новосибирск, и дом в Краснообске. Под контролем минстроя региона конкурсные управляющие этих домов оперативно собрали необходимые пакеты документов для включения домов в список на достройку.

Как прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, пакеты документов по этим трем домам полностью подготовлены и направлены в ППК «Фонд», устранены все замечания. Следующим этапом станет рассмотрение заявки на заседании Наблюдательного Совета ППК «Фонд».

— При вынесении положительного решения, мы получим софинансирование на достройку этих объектов. Это позволит решить проблемы более 400 дольщиков, — отметил Алексей Колмаков.

20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (г. Москва) было заключено соглашение о финансировании достройки проблемных объектов Новосибирской области. 22 сентября 2020 года Наблюдательный Совет ППК «Фонд» одобрил софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков четырех проблемных объектов региона. На эти цели в областном бюджете заложено 289 млн рублей, еще 1 млрд поступит из федеральной казны.

Фото: pixabay.com, автор- 3844328