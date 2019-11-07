На территории Новосибирской области осталось десять розничных рынков

По состоянию на 1 октября 2019 года на территории Новосибирской области действовало 10 розничных рынков – на один рынок меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, число торговых мест на розничных рынках на 1 октября текущего года составило 3456, из них фактически использовались 2688 (77,8%).

— Подавляющее большинство розничных рынков находятся в городской местности. Большая часть торговых мест (69%) закреплена за индивидуальными предпринимателями, на долю частных лиц и лиц, занимающихся подсобным хозяйством, приходится 16,7% торговых мест, на долю юридических лиц – 12,5%, крестьянских хозяйств – 1,8%, — уточнили в Новосибирскстате.

Все розничные рынки являются универсальными.

Фото: Ростислав Нетисов