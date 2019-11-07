За десять месяцев на ЗСЖД погрузили более 260 млн тонн грузов

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – октябре 2019 года составила 260,9 млн тонн грузов, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 199,7 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в январе – октябре 2018 года.

На Западно-Сибирской железной дороге с начала текущего года также погружено: нефти и нефтепродуктов – 16,7 млн тонн (на 4% больше, чем в январе – октябре 2018 года); зерна – более 3 млн тонн (+55,3%); железной и марганцевой руды – 7,4 млн тонн (+16,4%); черных металлов – 5,9 млн тонн (+6,8%); строительных грузов – 6,3 млн тонн (-1,8%); кокса – более 5 млн тонн (-8,2%); цемента – более 2 млн тонн (+0,2%); лома черных металлов – 1,5 млн тонн (-4,6%); химикатов и соды – 2 млн тонн (+0,4%).

В пресс-службе рассказали, что грузооборот с начала 2019 года составил 252,3 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 314,3 млрд тонно-км (+0,3%).

Погрузка в октябре 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 26,9 млн тонн, что соответствует объемам, перевезенным в октябре прошлого года. Грузооборот за октябрь составил 26,6 млрд тарифных тонно-км, что на 1% больше к октябрю 2018 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 33 млрд тонно-км, что на 0,1% меньше к октябрю 2018 года.

Фото: Gensa Gensa