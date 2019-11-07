Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Мэрия в очередной раз выставила акции «Сибирьгазсервиса» на продажу

Начальная цена осталась прежней — около 8,7 млн рублей.
  • 07/11/2019, 11:17
Мэрия в очередной раз выставила акции «Сибирьгазсервиса» на продажу

Департамент земельных и имущественных отношений городской администрации объявил о продаже акций АО «Сибирьгазсервис». Информация об этом появилась на сайте для размещения информации о проведении торгов.

Согласно конкурсной документации, на торги выставлены 98,5 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирьгазсервис». Это 2,13 % от общего количества выпущенных и размещенных акций компании. Номинальная стоимость одной акции- 15 рублей. Начальная цена — 8 689 800 рублей.

Датой аукциона назначено 10 декабря.

Напомним, что это не первый раз, когда акции газораспределительной компании выставляются на аукцион. На предыдущие аукционы, которые проводились с 2012 года, не поступило ни одной заявки. Решение же о продаже доли было принято еще в 2006 году советом депутатов Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

Читайте также:

Популярное с сайта

СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

07/11/2019, 15:35
Инвестор планирует расширить ассортимент и поставлять произведенную на предприятии продукцию на экспорт, в том числе в КНР.
Новосибирский фермер примет на работу роботов

Новосибирский фермер примет на работу роботов

07/11/2019, 14:25
Предприниматель решил приобрести оборудование для добровольного доения.
Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

07/11/2019, 13:40
Приговоренный к 9-летнему заключению Владимир Мухаммедов освободился по УДО.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Сотрудник НГТУ НЭТИ разработал спортивного IT-помощника

07/11/2019, 17:28

Сибирский федеральный округ занимает пятое место в России по размеру ущерба от мошенников

07/11/2019, 17:22

11 ноября в Академпарке стартует программа «Навигатор инноватора. Новосибирск»

07/11/2019, 17:12

В Новосибирской области отремонтировали более 100 км федеральных дорог

07/11/2019, 16:01

Проект «Инд-Сибирь» обещают запустить в ближайшее время

07/11/2019, 15:57

СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

07/11/2019, 15:35

Новосибирский фермер примет на работу роботов

07/11/2019, 14:25

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

07/11/2019, 13:40

Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

07/11/2019, 13:25

«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

07/11/2019, 13:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска