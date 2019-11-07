Мэрия в очередной раз выставила акции «Сибирьгазсервиса» на продажу

Департамент земельных и имущественных отношений городской администрации объявил о продаже акций АО «Сибирьгазсервис». Информация об этом появилась на сайте для размещения информации о проведении торгов.

Согласно конкурсной документации, на торги выставлены 98,5 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирьгазсервис». Это 2,13 % от общего количества выпущенных и размещенных акций компании. Номинальная стоимость одной акции- 15 рублей. Начальная цена — 8 689 800 рублей.

Датой аукциона назначено 10 декабря.

Напомним, что это не первый раз, когда акции газораспределительной компании выставляются на аукцион. На предыдущие аукционы, которые проводились с 2012 года, не поступило ни одной заявки. Решение же о продаже доли было принято еще в 2006 году советом депутатов Новосибирска.

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