Работодателей хотят обязать поддерживать экс-сотрудников

Правительство РФ 20 июня внесло на рассмотрение депутатов ГД и Совета Федерации законопроект N 736450-7 «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Согласно этому документу, работник, уволенный из компании в случае ее ликвидации, может получить от работодателя средний заработок не только за два месяца, но и за третий, если не сможет за это время найти работу. Для этого ему достаточно получить решение службы занятости. Судя по обсуждениям в соцсетях, это нововведение вызвало огромное возмущение у представителей бизнес-сообщества. Предприниматели заявляют, что в условиях ухудшения экономической ситуации, падения платежеспособности населения, они закрывают компании, ликвидируют бизнес и увольняют людей не от хорошей жизни, а вынуждено. Появление новых обязательств будет стимулировать рост «серой» занятости.

Редакция InfoPro54 попросила прокомментировать ситуацию экспертов и юристов.

Старший юрист ООО «Сибирская Юридическая Компания» Елена Столярова считает, что значение этого законопроекта для предпринимательской сферы необходимо оценивать в совокупности с другим, одновременно внесенным в Госдуму. Речь идет о законопроекте № 736458-7, которым предлагается изменить порядок регистрации ликвидации организаций.

В частности, при подаче в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации в связи с ликвидацией организации, ликвидатор должен будет подтвердить, что произведены расчеты со всеми кредиторами, а также произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. Имеются в виду выплаты работникам выходных пособий и среднего месячного заработка на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, предусмотренные статьями 178 и 318 Трудового кодекса РФ.

— В соответствии с действующим правовым регулированием работнику гарантируется выплата в день увольнения выходного пособия в размере одного среднего месячного заработка.

Дальнейшие выплаты зависят от того, смог ли работник найти работу после увольнения.

За второй месяц трудоустройства бывший работодатель выплачивает уволенному работнику заработок, если последний предоставил соответствующее заявление и доказательства отсутствия трудоустройства. Для жителей Крайнего Севера это правило распространяется на второй и третий месяцы трудоустройства, — говорит Елена Столярова. — Заработок выплачивается работникам и за третий месяц после увольнения (для жителей Крайнего Севера — за четвертый, пятый и шестой месяцы), но только в том случае, если они обратились в службу занятости, а служба занятости не смогла их трудоустроить.

Управляющий партнер Юридического партнерства «Курсив» Мария Ильяшенко отмечает, что проблема реализации этого положения закона связана с регулированием процедуры ликвидации организации.

— Учитывая, что указанные выше выплаты выплачиваются не единовременно, может сложиться ситуация, когда право работника на получение выходного пособия за очередной месяц возникнет уже после окончания процедуры ликвидации организации. Организация исключается из государственного реестра, претензии предъявлять некому, — рассуждает юрист.

Такая ситуация, по ее словам, сложилась с гражданкой М.В. Трофимовой, дело которой в декабре 2018 года рассмотрел Конституционный суд РФ (Постановление КС РФ от 19 декабря 2018 г. N 45-П). Гражданка М.В. Трофимова, находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, была уволена в связи с ликвидацией организации (ООО «ОСИЦ»). Ей было выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В течение двух месяцев с момента увольнения М.В. Трофимова не трудоустроилась, однако не смогла предъявить к бывшему работодателю требование о предоставлении гарантии в форме сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства, поскольку процедура ликвидации «ОСИЦ» была завершена и в государственный реестр были внесены сведения о его прекращении. В удовлетворении административного искового заявления М.В. Трофимовой о признании записи о ликвидации «ОСИЦ» незаконной ввиду наличия у него непогашенной задолженности перед кредиторами отказано решением суда со ссылкой на то, что процедура ликвидации общества нарушена не была: на момент утверждения ликвидационного баланса (8 ноября 2016 года) кредиторской заложенности у него не имелось, право же истицы на получение среднего месячного заработка на период трудоустройства возникло после 13 ноября 2016 года.

Таким образом, законодательство в действующей редакции позволяло до истечения двух месяцев со дня увольнения работника в связи с ликвидацией организации-работодателя завершить ликвидацию этой организации. Тем самым уволенные работники фактически лишались возможности получить гарантию в виде сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства. Указанные положения закона были признаны Конституционным судом РФ не соответствующими Конституции РФ.

Ильяшенко отмечает, что комментируемый законопроект принимается в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 19 декабря 2018 г. N 45-П и направлен на создание правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из них, кто приобретет право на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации организации-работодателя.

— В случае принятия этого законопроекта работодатель должен будет осуществить выплаты среднего месячного заработка работникам за три месяца, независимо от того, что срок на их трудоустройство еще не закончился, до завершения ликвидации организации, — поясняет юрист.

Елена Столярова также отмечает, что теперь организации, принявшей решение о ликвидации, придется находиться «в режиме ожидания» еще на протяжении как минимум трех с половиной месяцев, а в районах Крайнего Севера — шести с половиной месяцев, после увольнения последнего работника.

— Разумеется, такая ситуация не всегда может соответствовать планам предпринимателей, особенно если ликвидация предприятия встроена в сложную цепочку взаимосвязанных мероприятий, — говорит она. — Единственный вариант ускорения событий, который допускается законопроектами, это досрочная выплата компенсаций за весь период сохранения за уволенными работниками заработка. Таким образом, предприниматели будут поставлены в положение, когда им придется выбирать: либо потерять время, либо потерять деньги (поскольку далеко не все работники остаются нетрудоустроенными и предъявляют требования о выплате компенсаций).

В целом, рассматриваемые нововведения, уверена Столярова, направлены на защиту интересов работников, которые традиционно считаются «слабой» стороной в трудовых отношениях. Мария Ильяшенко добавляет, что законопроект соответствует основному тренду государства на первоочередную защиту прав работника.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает законопроект, внесенный в Госдуму правительством РФ, достаточно странным.

— Экономика страны стагнирует, но вместо того чтобы стимулировать экономический рост, парламентарии пытаются изобразить заботу о сотрудниках, отжимая у предприятий все больше, загоняя их в угол, — говорит эксперт. — Если законопроект будет принят, то, конечно, он скажется на состоянии компаний. Им это невыгодно.

Дьячков также добавил, что лично он считает, что в увольнении нет ничего страшного.

— Вопрос в том: строим ли мы свободную экономику, когда люди соответствуют занимаемому рабочему месту? Или экономику, где все привязаны к местам, на которых находятся? Если второе, то это шаг назад, к СССР, — рассуждает собеседник InfoPro54. — Лично у меня все больше складывается впечатление, что мы возвращаемся к советской экономике. А чем она закончилась? Напомнить? Все в совокупности меры, которые сегодня принимаются правительством РФ в условия стагнации, приведут к развалу экономики.

Фото: баз- pixabay.com, автор- michael_schueller