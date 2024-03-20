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На торги выставлен земельный участок с долгостроем в Оби Новосибирской области

  • 20/03/2024, 18:20
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На торги выставлен земельный участок с долгостроем в Оби Новосибирской области
Цена лота составляет 15 млн рублей.

ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,4 га (4 160 кв. метров) на ул. Геодезической в городе Обь. Информация об этом размещена на сайте фонда.

Согласно конкурсной документации. степень строительства здания составляет 3,89%, его площадь 12 705,7 кв. метров. По проекту, в жилом доме предусмотрено 18 этажей, 224 квартиры общей площадью 7,87 тыс. кв. метров.

Отмечается, что право собственности на земельный участок перешло к организатору аукциона на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.06.2022 по делу о банкротстве ЗАО «Инвестиционно-Финансовая Компания «ФинСибИнвест». В отношении компании открыто конкурсное производство.

Начальная цена — 15 млн рублей. Заявки можно подать до 8 апреля 2024 года.

ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» являлось застройщиком ЖК «Чистое небо» на улице Геодезической в городе Обь, генеральный подрядчик — ЗАО «ФинСибИнвест-Строй». По данным ГУ МВД строительная компания с 2014 по 2015 год собирала деньги с дольщиков на строительство дома. Планировалось, что дом построят к 4 кварталу 2015 года. Однако, строительство «завершилось на стадии нулевого цикла». В 2022 году в региональный Минстрой сообщил, что дольщики проблемного объекта оказались в числе тех, кому ППК «Фонд» (Фонд развития территорий) выплатил компенсацию.

По данным Seldon Basis, ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» было учреждено 05.10.1998 года. Уставной капитал — 8,4 тысячи рублей. Компания находится в процессе ликвидации с 29 июля 2021 года. До июня 2021 года учредителями компании числились Олег Арчибасов, Даниил Федоров и Анатолий Носков.

Ранее редакция сообщала, что ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 3,09 га (57,431 тыс. кв. метр), расположенный на ул. Тополевой в Октябрьском районе Новосибирска.

Фото из презентации ППК «Фонда развития территорий»

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость аукцион аренда земельного участка


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