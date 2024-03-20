Никиту Кологривого под конвоем увезли в спецприемник МВД

Никита Кологривый несколько часов давал показания в отделе полиции «Центральный» за свое скандальное поведение в ночном баре.

Напомним, что накануне на артиста поступило заявление в полицию от владельцев заведения, где он устроил дебош. Очевидцы рассказали, что Никита был пьян, приставал к официантке, а потом укусил ее. Досталось и двум парням, с которыми актер кинулся в драку.

― Подозреваемого задержали сегодня днем в отеле и доставили в отдел полиции. Завтра в суде будет рассмотрено его дело. Возможно, что актера арестуют на 15 суток, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

У крыльца МВД Кологривого ждали не только журналисты, но и новосибирские школьники. Дети мечтали сфотографироваться с Кащеем из «Слова пацана». Конвой не дал актеру пообщаться с фанатами и раздать автографы.