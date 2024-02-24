Выставлен на торги участок земли с долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска

ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 3,09 га (57,431 тыс. кв. метр), расположенный на ул. Тополевой в Октябрьском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте корпорации. Окружение участка представлено коммерческой застройкой. Он расположен в 300 метрах от станции метро «Речной вокзал» и в 280 метрах от ближайшей остановки общественного транспорта.

— Продажа находящихся в федеральной собственности объектов незавершенного строительства общей площадью 57 431,2 кв. метра (кадастровые номера: 54:35:071005:461, 54:35:071005:462, 54:35:071005:463) одновременно с находящимися в федеральной собственности земельными участками общей площадью 30 930 кв. метров (17 355 кв. метров и 13 575 кв. метров), — говорится в сообщении.

Судя по тендерной документации, объекты незавершенного строительства находятся в разной стадии готовности. Площадь первого из них составляет 23 488 кв. метров (степень готовности объекта составляет 22%), второго — 19 688,4 кв. метра (степень готовности — 12%) и третьего — 14 254,8 кв. метра (степень готовности — 75%).

— АО «ДОМ.РФ» не обладает информацией относительно работ по реконструкции, переустройству и/или перепланировке, выполненных в объектах незавершенного строительства до даты их передачи АО «ДОМ.РФ» в целях осуществления функций агента Российской Федерации. За период осуществления АО «ДОМ.РФ» функций агента Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства работы по реконструкции, переустройству и/или перепланировке не проводились. — уточнили в ДОМ.РФ.

Стартовая цена лота — 610,7 млн рублей. Шаг аукциона — 18,5 млн рублей. Окончание приема заявок до 31 марта 2024 года. Торги состоятся 25 марта.

Напомним, ранее эта площадка входила в Военный городок Минобороны РФ, и в 2013 году ведомство там начинало строить дома для военнослужащих. Планировалось построить 3 многосекционных дома, каждый по 10 этажей. В 2014 году работы на объектах были прекращены, в 2019-м недострои передали на баланс «ДОМ.РФ».

Ранее редакция сообщала, что новый жилой комплекс появится в Октябрьском районе Новосибирска.