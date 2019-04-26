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На торги выставлено залоговое имущество «Холидея»

Начальная стоимость имущества – 600 млн рублей.
  • 26/04/2019, 12:43
На торги выставлено залоговое имущество «Холидея»

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Компания Холидей» Сергей Капустников представил начальную продажную цену предмета залога, положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника ООО «Компания Холидей», являющегося предметом залога АО «АЛЬФА-БАНК».

Согласно документа, на торги выставлен торговые центры, магазины, земельные участки, оборудование, принадлежащие ритейлеру в Алтайском крае, республике Алтай, Новосибирской, Омской, Томской областях, Кузбассе. Начальная стоимость всего имущества определена в 600 млн руб.

Торги состоятся 11 июня.

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.03.2019 г. (резолютивная часть от 28.02.2019 года) в отношении ООО «Компания Холидей» введено конкурсное производство. Сумма кредиторской задолженности компании превышает 14 млрд руб. Процедура наблюдения была введена в «Холидее» в августе 2018 года по иску Альфа-банка, долг перед которым превысил 2,8 млрд руб.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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