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Региональный оператор осуществляет перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО

  • 26/04/2019, 12:52
Перерасчет размера платы осуществляется на основании письменного заявления.

Региональный оператор осуществляет перерасчет платы за услугу по обращению с ТКОРегиональный оператор ООО «Экология – Новосибирск» осуществляет перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе компании.

— Некорректная информация о произведенных начислениях относительно количества проживающих граждан, может возникать по тем жилым помещениям, где собственники, не заключили договоры в письменной форме и не предоставили информацию о количестве проживающих, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для заключения договора необходимо заполнить форму договора для физических лиц, которая размещена на официальном сайте регионального оператора.

— В соответствии с действующим законодательством, собственник жилого помещения обязан оплачивать все коммунальные услуги. Перерасчет размера платы осуществляется на основании письменного заявления. Обязанность по подтверждению факта временного отсутствия лежит на потребителе. Он вправе предоставить, те документы, которые, по его мнению, подтверждают факт и продолжительность отсутствия в жилом помещении, — отметили в ООО «Экология- Новосибирск».

Фото: пресс-служба компании

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