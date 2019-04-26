Компания HUAWEI открыла в Новосибирске фирменный центр обслуживания

Компания HUAWEI открыла фирменный центр обслуживания в Новосибирске. Он расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 33, сообщили в пресс-службе компании. Сервисное подразделение объединяет в себе шоу-рум, сервисный центр и розничный магазин HUAWEI. В шоу-румах будут представлены самые актуальные продукты HUAWEI и HONOR, что позволит пользователям в регионах поближе познакомиться с новинками компании и приобрести их сразу после официального запуска в России.

— В сервисных подразделениях центров пользователи могут получить полный комплекс услуг по гарантийному и не гарантийному ремонту, включая услугу «экспресс-ремонт» в течение 45-120 минут при наличии запасных частей, — заверили в компании.

Отмечается, что в центрах оборудованы комфортные места для ожидания, с беспроводным интернетом для посетителей.

Кроме Новосибирска, фирменные центры обслуживания открылись в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Теперь помимо главного многофункционального центра в Москве на Тверской улице и трёх региональных центров, компания HUAWEI авторизовала в России уже более 70 сервисных центров, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов и носимых устройств марок HUAWEI и HONOR. Кроме того, пользователи, живущие вдалеке от сервисных центров или просто не имеющие возможности привезти сломанное устройство лично, могут воспользоваться услугой курьерской доставки устройств в сервисный центр и обратно.

Фото: пресс-служба компании