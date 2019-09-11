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Сыры из Чулымского района вытесняют с прилавков магазинов импортную продукцию

Продукцию компании можно найти на полках магазинов Новосибирска, Красноярска, Бердска.
  • 11/09/2019, 18:49
Сыры из Чулымского района вытесняют с прилавков магазинов импортную продукцию

Делегация минпромторга посетила предприятие «Фаворит» Чулымского района, сообщили в пресс-службе министерства.

― На двух площадках в Чулымском районе мы производим несколько видов сыров: сулугуни, моцарелла, адыгейский, колбасный. Отдельная площадка выделена под производство спредов и фасовки масла, месячная мощность которой до 200 тонн в месяц, ― рассказывает директор предприятия Борис Дегтярёв.

Отмечается, что компания работает на оборудовании из Франции, Италии, России. При разработке технологии изготовления итальянских сыров руководство перенимало опыт у иностранных коллег. На обеих площадках штатная численность составляет около 200 человек.

Продукцию компании можно найти на полках магазинов Новосибирска, Красноярска, Бердска. Торговые сети «Бахетле», «Сибирский Гигант», «Мегас», «Быстроном», «Горожанка», «Добрянка», «Окей», «Лента» и другие успешно сотрудничают с производителем.

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области

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