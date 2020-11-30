На тренингах в центре «Мой бизнес» научат, как основать и развивать свое дело

Для тех, кто делает первые шаги

Программа «Азбука предпринимателя», которую в центре «Мой бизнес» ведут специалисты центра поддержки предпринимательства, сертифицированные тренеры АО «Корпорация «МСП», разработана специально для начинающих предпринимателей. Под руководством опытных бизнес-наставников они освоят все этапы, что ждут их на пути от оформления бизнес-идеи до регистрации собственного предприятия.

— Тренинг «Азбука предпринимателя» не требует от его участников специальных компетенций. Он предназначен для тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Основная задача тренеров курса «Азбука предпринимательства» — научить своих слушателей тонкостям составления бизнес-плана, последовательно прорабатывая каждый этап. В итоге каждый участник обучения уходит от нас со своим собственным проработанным бизнес-планом, готовым к реализации, — рассказывает сертифицированный тренер «Корпорации «МСП», ведущий специалист центра поддержки предпринимательства Новосибирской области Светлана Третьякова.

Как создать свой бизнес на рынке e-commerce

Под эгидой Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в центре «Мой бизнес» ежегодно проходят немало интересных обучающих проектов. Это и «Школа торговли», и «Школа гастробизнеса», и «Магазин у дома», и множество других. В качестве спикеров здесь обязательно выступают руководящие сотрудники министерства, представители предпринимательских объединений, что дает бизнесу уникальную возможность получить информацию из первых рук.

Так, ежегодный проект «Школа торговли» в 2020 году был посвящен интернет-торговле. В рамках круглых столов, лекций, воркшопов, панельных дискуссий участники могли обсудить все нюансы электронной коммерции непосредственно с экспертами международных компаний, топ-менеджментом крупнейших торговых сетей и маркетплейсов, специалистами в сфере IT и логистики.

Как сообщила спикер программы «Школа торговли», руководитель направления по работе с ритейлом Сибири Nielsen Мария Гаранина, она ставила перед собой задачу дать участникам проекта, прежде всего, понимание того, куда движется рынок, как меняется потребитель, каковы ключевые векторы развития в современной торговле.

— Без такого понимания бизнесу сложно эффективно двигаться дальше, решать текущие задачи и добиваться своих целей. Поэтому мы в «Школе торговли» рассказываем нашим участникам про тренды, про рынок, про те ключевые изменения, которые произошли за последний год. Это очень важно для формирования полного комплексного видения ситуации на рынке и для выбора своего направления, чтобы бизнес процветал. Мы также видим свою задачу в том, чтобы подготовить слушателя к восприятию всего контента, создаем фундамент, на котором ему будет просто и эффективно двигаться дальше, — говорит Гаранина.

По словам слушательницы программы, управляющей сетью «Чашка Кофе» Оксаны Сычевой, для ее компании участие в проекте «Школа торговли» стало началом пути по дальнейшему продвижению продукта и бренда в e-commerce.

— Моя цель — монетизировать стоимость бренда, повысить узнаваемость и доступность любимого продукта! Благодаря открытым диалогам с представителями маркетплейсов и ритейлов появилось четкое понимание дальнейших действий. На данный момент мы прорабатываем варианты сотрудничества с электронной площадкой Ozon и вход в гипермаркет «Лента», — поделилась впечатлениями госпожа Сычева.

Юридические, бухгалтерские и налоговые тонкости

Кроме масштабных обучающих программ в центре «Мой бизнес» постоянно проходят специализированные семинары по различной тематике.

К примеру, на семинаре «Как открыть свой бизнес: юридические и бухгалтерские тонкости» руководитель судебной практики Umbrella Group Татьяна Насонова объясняет особенности кадрового документооборота и кадровой отчетности при ведении бизнеса, как правильно оформлять трудовые отношения с директором, с наемными сотрудниками, как правильно составлять договоры с поставщиками и покупателями.

— Начинающих предпринимателей обычно интересует то, как избирается директор и нужно ли с ним заключать трудовой договор? Кому выгоднее оформлять правоотношения с сотрудниками — ИП или ООО? Как и когда сдавать кадровую отчетность, — поясняет Татьяна Насонова. — Для тех, кто уже ведет свое дело и заключает договоры по текущей хозяйственной деятельности, будут полезны знания о том, как правильно составить договор с поставщиком и покупателем, как обозначить обязательные условия договора поставки и условия, которые нужно изменить для того, чтобы заключить договор в свою пользу.

Социальный бизнес — шаг в будущее

В центре «Мой бизнес» проходят обучающие мероприятия и для тех, кто занимается социальным бизнесом. В октябре прошло обучение основам социального предпринимательства.

Одна из участниц проекта — руководитель образовательного центра «UpgradeUM» Ксения Тернова — уверена, что школа социального предпринимателя — отличный проект для развития собственного бизнеса в целом или отдельного направления.

— Я приняла участие в ней, потому что имею статус действующего социального предпринимателя недавно, меньше года, и на проект как раз пришла за новыми знаниями и навыками в социальной сфере. Программа очень насыщенная, ориентированная на практику, позволяет за короткий срок получить базу и применить знания к своему бизнесу здесь и сейчас. Сегодня у меня есть готовый просчитанный и прописанный бизнес-проект масштабирования моего образовательного центра «UpgradeUM» для регионов, который я сделала самостоятельно и на высоком уровне! Удалось бы это без школы? Вряд ли. Проект школы социального предпринимательства однозначно будет иметь успех в Новосибирске! — считает Ксения Тернова.

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Оставить заявку на обучение можно также и в личном кабинете на сайте: mbnso.ru

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Сайт: mbnso.ru