НГТУ НЭТИ ведет бесплатные консультации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе

Ежедневно по будням специалисты колл-центра по номеру 8-800-250-61-26 принимают звонки от абитуриентов и их родителей, обеспокоенных вопросами поступления в вузы. Звонков поступает очень много, за 2020 год проведено около 1500 консультаций.

Специалисты центра обладают базовыми навыками консультирования. Чаще всего беседа начинается с уточнения нозологической группы заболевания абитуриента, далее специалист рассказывает о доступных профессиях и адаптированных программах, о необходимых документах для поступления.

Большое количество вопросов поступает на тему льготного поступления и специальных условий сдачи экзаменов (необходимость перевода на русский жестовый язык для глухих, специального оборудования для лиц с нарушением зрения и т.д.).

Также за консультациями в колл-центр обращаются специалисты и преподаватели вузов.

Диспетчеры колл-центра консультируют не только жителей Новосибирска и Новосибирской области. География поступающих звонков очень широка: Алтайский край, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркутская, Кемеровская области, Забайкальский край.

— Некоторых родителей мы уже узнаем по голосу, поскольку многие обращаются к нам и во второй, и в третий раз. Каждую ситуацию мы рассматриваем в индивидуальном порядке, у нас нет заранее заготовленных ответов. Длительность одной консультации в среднем от 5 до 20 минут, иногда беседа может длиться до 1 часа. В этом году было колоссальное количество звонков по приемной кампании в связи с дистанционной подачей документов и дистанционной сдачей экзаменов, — комментирует Анна Зяблова, специалист колл-центра РУМЦ НГТУ НЭТИ.

Приемная кампания 2021 года, скорее всего, также будет реализована с применением дистанционного документооборота. Если вы или ваши дети планируете поступление в вуз, вы можете уже сейчас получить консультацию специалистов и узнать всю доступную к этому моменту информацию о новых правилах приема в 2021 году.

Колл-центр создан при Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ НЭТИ с целью развития и популяризации высшего инклюзивного образования.

https://rumc.nstu.ru/

г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20, корпус 8, офис 113