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На золоотвале ТЭЦ-5 провели экологические замеры

  • 25/10/2019, 20:37
Представители общественности проверили, не превышен ли радиационный фон. Он оказался ниже, чем в среднем по городу.

Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области провел поисковое измерение гамма-излучения на территории золоотвала площадью 800 кв.м.

По итогам замеров в пяти контрольных точках периметра золоотвала, значения прибора колебались от 0,07 до 0,11 мкЗв/час.

«Безопасным уровнем для человека считается порог в 0,3 мкЗв/час, – пояснила заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Надежда Звездина. – Соответственно безопасный порог не превышен».

По ее словам, в среднем по городу радиационный фон составляет порядка 0,16 мкЗв/час.

Исследование провели по инициативе рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности города Новосибирска, а также ряда общественных организаций, в частности, представителей Новосибирской городской организации по вопросам защиты природопользования и охране окружающей среды «Белая сирень», общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

«Ранее, проводили замеры содержания в воздухе на золотвале взвешенных веществ, но не исследовали радиационный фон. Сегодня, когда мы это сделали, можно сказать, что проведен полный комплекс контрольных мероприятий, – отметил руководитель Новосибирской городской организации по вопросам защиты природопользования и охране окружающей среды «Белая сирень» Игорь Гавриленко. – Первоначально при смене вида угля на ТЭЦ-5 у общественности большие сомнения. Сам проводил измерения на Бородинском разрезе [где добывается бурый уголь] – там было все в пределах естественного фона земли, то есть, абсолютно безопасен для человека. Тот же вывод по результатам измерений сегодня».

На золоотвале ТЭЦ-5 накоплено около 5 млн тонн золошлаковых отходов, тем не менее, оборудовать новые территории для их хранения не планируется, подчеркнул начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков. Он рассказал, что в сентябре этого года золошлаковые материалы на ТЭЦ-5 прошли государственную экологическую экспертизу. «То есть Росприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую безопасность материалов и возможность их применения для дорожного строительства, вертикальных планировок, рекультивации земель. СГК уже реализует подобные проекты в Новокузнецке, Минусинске, Красноярске – как с частными потребителями, так и муниципалитетами».

Фото с сайта компании СГК

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