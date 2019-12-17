На улицах Новосибирска проходит акция «С заботой о сибиряках»

На улицах города в течение всего дня автомобилисты смогут получить подарок от компании «Ваш инвестор» — автомобильную щётку.

Всего сервис займов под залог «Ваш инвестор» приготовил 1000 автомобильных щёток для горожан с пожеланиями «Счастливой зимы!».

— В этом году декабрь выдался удивительно теплым и снежным. Мы знаем, каким важным и незаменимым атрибутом в сибирских условиях для автомобилистов является простая щётка, которая буквально спасает снежной зимой, поэтому решили сделать такой приятный подарок для горожан, — рассказал основатель и директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов.

МКК «Ваш инвестор» – это современный сервис займов под залог автотранспорта. В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Компания основана в Новосибирске и на текущий момент представлена в 12 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. Подробнее о компании на сайте vashinvestor.ru и в официальном аккаунте в Инстаграм @vash_investor.

Фото предоставлены пресс-службой компании