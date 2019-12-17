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«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

В проект по производству диабазовой муки компания готова инвестировать 14 млн рублей.
  • 17/12/2019, 16:27
«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

Минэкономразвития РФ в качестве резидента ТОСЭР «Горный» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Диабаз», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В соответствии с бизнес-планом ООО «Диабаз» планирует реализовать на территории р.п. Горный Тогучинского района инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки» (кислотоупорного порошка).

Первый претендент на статус резидента ТОСЭР «Горный»

— На основе произведенной диабазовой муки мы планируем выпуск кислотоупорного клея, химически стойких штукатурных замазок, химически стойкого бетона, — отмечал ранее директор и учредитель компании Вадим Тимофеев. — Аналогичные смеси в России сегодня нигде не производятся. В перспективе мы также планируем создать лабораторию для контроля качества входного сырья и произведенной продукции.

Общий объем инвестиций проекта составит порядка 14 млн рублей, будет создано около 14 новых рабочих мест.

Месяц назад, на заседании инвестиционного совета Новосибирской области, инвестор говорил о планах вывести предприятие к 2022 году на производство 6 тысяч тонн продукции в год и получить выручку 40 млн рублей. Срок окупаемости инвестиций тогда инвестор оценивал в 2 года 8 месяцев, при рентабельности 46,8%.

ООО «Диабаз» (поселок Горный), создано в 2019 году, УК — 10 тысяч рублей. Единственный учредитель — Вадим Тимофеев. Он же является собственником компании ООО «Диабаз», зарегистрированной в поселке Кольцово в 2009 году. Основной вид деятельности также «производство гранул и порошков из природного камня». УК компании — 2 млн рублей.

По информации открытых источников, месторождение строительного камня (диабаза) расположено вблизи поселка Тогучин. Лицензия на разработку действительна до 2043 года. Утвержденные запасы — 6,5 млн куб. м (протокол ТКЗ от 1978 года), прочность пород — 1400, морозостойкость — F400. Высокопрочный щебень востребован на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

Фото: Юлия Данилова

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