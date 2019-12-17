«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

Минэкономразвития РФ в качестве резидента ТОСЭР «Горный» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Диабаз», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В соответствии с бизнес-планом ООО «Диабаз» планирует реализовать на территории р.п. Горный Тогучинского района инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки» (кислотоупорного порошка).

Общий объем инвестиций проекта составит порядка 14 млн рублей, будет создано около 14 новых рабочих мест.

Месяц назад, на заседании инвестиционного совета Новосибирской области, инвестор говорил о планах вывести предприятие к 2022 году на производство 6 тысяч тонн продукции в год и получить выручку 40 млн рублей. Срок окупаемости инвестиций тогда инвестор оценивал в 2 года 8 месяцев, при рентабельности 46,8%.

ООО «Диабаз» (поселок Горный), создано в 2019 году, УК — 10 тысяч рублей. Единственный учредитель — Вадим Тимофеев. Он же является собственником компании ООО «Диабаз», зарегистрированной в поселке Кольцово в 2009 году. Основной вид деятельности также «производство гранул и порошков из природного камня». УК компании — 2 млн рублей.

По информации открытых источников, месторождение строительного камня (диабаза) расположено вблизи поселка Тогучин. Лицензия на разработку действительна до 2043 года. Утвержденные запасы — 6,5 млн куб. м (протокол ТКЗ от 1978 года), прочность пород — 1400, морозостойкость — F400. Высокопрочный щебень востребован на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

Фото: Юлия Данилова