На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Право зайти на эту территорию выиграла компания «Дом-Строй Новосибирск», сообщает пресс-служба мэрии города. Силами инвестора уже расселено несколько частных домов и снесён двухэтажный многоквартирный дом. Сегодня демонтируют барак. Также мэрии предстоит договориться по поводу расселения и сноса с жителями соседних домов.

По словам исполнительного директора ООО «Дом-Строй Новосибирск» Надежды Чучелиной, на месте снесённых бараков будут построены три многоэтажных дома. Возводить первую высотку на 400 квартир вдоль ул. Нарымской начнут уже этой осенью.

— В ноябре выходим на строительство проекта «Прованс». Это дом во французском стиле, который продолжит тематику La Grande, реализованного на ул. 1905 года. Здесь появится жильё, комфортные паркинги, зелёные дворы, спортивные и детские площадки, — рассказала Надежда Чучелина.

Подрядчик также ставит задачу благоустройства прилегающей территории, развития дорожной инфраструктуры. Вдоль улиц Нарымской и Писарева построят тротуар, благодаря чему преобразится в целом вся площадь Трубникова. Также в планах инвестора – строительство нового детского сада внутри жилого комплекса.

Напомним, в 2020 году мэрией Новосибирска было принято решение о развитии застроенной территории площадью 0,26 га в границах улиц Нарымской и Обдорской со сносом аварийных домов. В августе 2020 года был заключён договор с ООО «Дом-Строй Новосибирск», согласно которому компания должна расселить дом № 78 на ул. Нарымской, а мэрия города Новосибирска – дом № 73 на ул. Обдорской до 30 августа 2022 года. Свои обязательства инвестор выполнил: в июне 2021 года дом № 78 на десять квартир на ул. Нарымской был расселён. Помимо этого, в 2020 году компанией были расселены многоквартирные дома № 80 на ул. Нарымской и № 75 на ул. Обдорской, не вошедшие в договор о развитии застроенной территории, путём выкупа жилых помещений у собственников по договоренности сторон.

К расселению дома № 73 на ул. Обдорской, в котором проживает 14 семей, мэрия Новосибирска планирует приступить ранее указанного в договоре срока – в сентябре этого года.