Рекламодателям

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

  • 02/08/2021, 18:00
Автор:
Новости Новосибирска
В планах инвестора также строительство нового детского сада внутри ЖК.

Право зайти на эту территорию выиграла компания «Дом-Строй Новосибирск», сообщает пресс-служба мэрии города. Силами инвестора уже расселено несколько частных домов и снесён двухэтажный многоквартирный дом. Сегодня демонтируют барак. Также мэрии предстоит договориться по поводу расселения и сноса с жителями соседних домов.

По словам исполнительного директора ООО «Дом-Строй Новосибирск» Надежды Чучелиной, на месте снесённых бараков будут построены три многоэтажных дома. Возводить первую высотку на 400 квартир вдоль ул. Нарымской начнут уже этой осенью.

— В ноябре выходим на строительство проекта «Прованс». Это дом во французском стиле, который продолжит тематику La Grande, реализованного на ул. 1905 года. Здесь появится жильё, комфортные паркинги, зелёные дворы, спортивные и детские площадки, — рассказала Надежда Чучелина.

Подрядчик также ставит задачу благоустройства прилегающей территории, развития дорожной инфраструктуры. Вдоль улиц Нарымской и Писарева построят тротуар, благодаря чему преобразится в целом вся площадь Трубникова. Также в планах инвестора – строительство нового детского сада внутри жилого комплекса.

Напомним, в 2020 году мэрией Новосибирска было принято решение о развитии застроенной территории площадью 0,26 га в границах улиц Нарымской и Обдорской со сносом аварийных домов. В августе 2020 года был заключён договор с ООО «Дом-Строй Новосибирск», согласно которому компания должна расселить дом № 78 на ул. Нарымской, а мэрия города Новосибирска – дом № 73 на ул. Обдорской до 30 августа 2022 года. Свои обязательства инвестор выполнил: в июне 2021 года дом № 78 на десять квартир на ул. Нарымской был расселён. Помимо этого, в 2020 году компанией были расселены многоквартирные дома № 80 на ул. Нарымской и № 75 на ул. Обдорской, не вошедшие в договор о развитии застроенной территории, путём выкупа жилых помещений у собственников по договоренности сторон.

К расселению дома № 73 на ул. Обдорской, в котором проживает 14 семей, мэрия Новосибирска планирует приступить ранее указанного в договоре срока – в сентябре этого года.

Фото Игоря Смольникова

442

Рубрики : Общество Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новый ЖК нацпроект Мэрия Новосибирска Дом-Строй Новосибирск ветхое жильё


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

02/08/2021, 17:28

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

02/08/2021, 16:24

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

02/08/2021, 15:17

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11
Новости компаний

Банк «Левобережный» сократил время резервирования расчетного счета для бизнеса до 5 минут

02/08/2021, 16:10

ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

02/08/2021, 15:47

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28

Комплексные пакетные предложения «Ростелекома» для новосибирцев

02/08/2021, 12:06

Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

30/07/2021, 12:53

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Финансы

Новости Новосибирска

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирска

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Декоративный питомник мэрии разбили по функциональным зонам

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска