Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

В бюджет области закладываются расходы на предоставление субсидии товаропроизводителям Новосибирской области, осуществляющим торговлю в отдалённых населённых пунктах. Соответствующие изменения были внесены региональным правительством в ведомственную целевую программу «Развитие торговли на территории Новосибирской области». Как сообщил глава регионального минпромторга Андрей Гончаров, на эти цели запланирован 21 млн руб из средств областного бюджета. Кроме того, в региональном минпромторге ставят задачу сохранить уже действующую торговую сеть в отдалённых населённых пунктах области.

— Одна из задач предлагаемых изменений: обеспечить удалённые населённые пункты Новосибирской области торговыми услугами и увеличить обеспеченность до 89,3%, — поясняет министр. — Увеличение объёма финансирования будет способствовать стимулированию деловой активности хозяйствующих субъектов, которые осуществляют торговую деятельность на селе, в связи с чем будет обеспечено сохранение действующей торговой сети ежегодно в не менее 300 отдалённых населённых пунктах Новосибирской области. При проведении независимой антикоррупционной экспертизы замечаний не поступало.

Получить поддержку в виде частичной компенсации транспортных расходов, товаропроизводители смогут, при реализации товаров не ближе 11 километров от райцентров Новосибирской области.

Второе изменение программы касается увеличение финансирования организации и проведения ярмарок на территории Новосибирской области. Их количество предполагается увеличить до 540. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 18 млн руб. Но это касается только законных ярмарок. Как уже неоднократно сообщалось, на территории, в частности, областного центра периодически возникают стихийные торговые ряды, что становится поводом для привлечения муниципальной властью правоохранительных органов.

В целом изменения ведомственной программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области», по информации регионального правительства, обойдутся бюджету в 39,2 млн руб.