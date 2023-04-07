На внедрение искусственного интеллекта в российскую экономику власти потратят 28 миллиардов рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время внедрение искусственного интеллекта в российской экономике находится на уровне около 20%. Однако существует план — довести внедрение ИИ до уровня 50% уже к следующему году, передают РИА Новости.

Михаил Мишустин напомнил, что для развития сферы ИИ реализуется программа «Искусственный интеллект». В рамках подготовки кадров для отрасли в прошлом году набор в вузы составил 3,2 тысячи студентов и преподавателей, повышающих квалификацию.

При этом 1 сентября 2022 года начал работать Национальный центр развития ИИ. Отмечается, что российское правительство предоставляет гранты для малого и среднего бизнеса, который реализуют проекты искусственного интеллекта, в 2021-2022 годах было предоставлено пять миллиардов рублей для 650 проектов. В 2021–2024 годах для развития отрасли предусмотрено 28 миллиардов рублей.

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