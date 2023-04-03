Депутаты предлагают увеличить сумму ущерба от экономических преступлений

В Госдуме предложили увеличить суммы для определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим преступлениям, пишет РБК.

Согласно законопроекту, представленному депутатами Госдумы Алексеем Нечаевым, Владиславом Даванковым и Александром Деминым («Новые люди»), предлагается увеличить пороговые значения для определения размера ущерба с учетом инфляции. По их словам, размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК долгое время не индексировались, что привело к снижению «степени общественной опасности преступления».

Поэтому депутаты считают необходимым повысить пороговые значения для определения размера ущерба, чтобы обеспечить справедливость и соразмерность уголовного наказания.

Поправки вносятся в ряд статей УК РФ. В частности, в ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории) депутаты предлагают повысить размер крупного ущерба с 2,25 млн руб. до 3,5 млн руб., а особого крупного — с 9 до 13,5 млн руб.

В тексте ст. 178 доходы в крупном размере хотят увеличить с 50 до 80 млн руб., в особо крупном — с 250 до 395 млн руб. При этом сумма крупного ущерба вырастет с 10 до 16 млн руб., а особого крупного — с 30 до 47,5 млн руб.

Аналогичные изменения депутаты предлагают внести в статьи 180, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ.

Депутаты также указывают на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное в марте прошлого года, когда глава государства на фоне введенных антироссийских санкций призвал к «максимальной экономической свободе» для бизнеса.

Ранее редакция сообщала, что бизнес может пострадать от продления условий беспошлинного ввоза в Россию товаров стоимостью до 1 тысячи евро.

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