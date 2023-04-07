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«Пора узаконить «интернет-мыслителей»»

Александр Аксененко, депутат Государственной думы РФ — об уголовном преследовании блогеров, «превращении» их в СМИ и замене понятий:
  • 07/04/2023, 11:30
Автор:

Александр Аксененко, депутат Государственной думы РФПошла волна уголовных дел в связи с неуплатой налогов интернет-деятелями. Я считаю, пора к блогерам законодательно подбираться еще плотнее и наделить их правовым статусом. Обращение мы группой депутатов направили министру цифрового развития М.И.Шадаеву.
Если вкратце, то:⠀
предлагаем добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ;⠀
дать им в ОКВЭД отдельный вид деятельности в сфере информации, влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента.
Мы (группа депутатов, подписавших письмо) считаем, что это будет обоюдоострая история. Она добавит блогерам не только обязанностей и ответственности за информацию, которую транслируют, но и прав. Например, возможность направлять запросы в госорганы, получать аккредитации и т.п.
P.S. Единственное, к 2025 году (когда появятся нормативные словари в рамках нового закона о русском языке) предстоит, по всей видимости, определиться с заменой англоязычного слова «блогер» (меняем или оставляем его как есть в нормативном обороте). Я поискал в интернете синоним к англицизму «блогер». Интернет предлагает вариант на замену — «интернет-мыслитель». Если так, то формулировка ОКВЭДа предложена нами максимально подходящая.

 

По материалам публикации в соцсетях.

Фото со страницы депутата в соцсети

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Ответственность блогеров закон о блогерах


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