«Пора узаконить «интернет-мыслителей»»

— Пошла волна уголовных дел в связи с неуплатой налогов интернет-деятелями. Я считаю, пора к блогерам законодательно подбираться еще плотнее и наделить их правовым статусом. Обращение мы группой депутатов направили министру цифрового развития М.И.Шадаеву.

Если вкратце, то:⠀

— предлагаем добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ;⠀

— дать им в ОКВЭД отдельный вид деятельности в сфере информации, влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента.

Мы (группа депутатов, подписавших письмо) считаем, что это будет обоюдоострая история. Она добавит блогерам не только обязанностей и ответственности за информацию, которую транслируют, но и прав. Например, возможность направлять запросы в госорганы, получать аккредитации и т.п.

P.S. Единственное, к 2025 году (когда появятся нормативные словари в рамках нового закона о русском языке) предстоит, по всей видимости, определиться с заменой англоязычного слова «блогер» (меняем или оставляем его как есть в нормативном обороте). Я поискал в интернете синоним к англицизму «блогер». Интернет предлагает вариант на замену — «интернет-мыслитель». Если так, то формулировка ОКВЭДа предложена нами максимально подходящая.

По материалам публикации в соцсетях.