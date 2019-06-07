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Новосибирская область и AB InBev Efes настраиваются на долгосрочное партнерство

Андрей Травников и Дмитрий Шпаков обсудили текущее состояние пивоваренного рынка России и перспективы развития сотрудничества в регионе.
  • 07/06/2019, 10:38
Новосибирская область и AB InBev Efes настраиваются на долгосрочное партнерство

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества в регионе, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, обсуждалось текущее состояние пивоваренного рынка России и влияние на него новых законодательных инициатив в области регулирования на федеральном уровне, перспективы развития сотрудничества в регионе. Во встрече принял участие также мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы приветствуем готовность правительства Новосибирской области к открытому диалогу и заинтересованность в развитии современного производства в регионе. Поскольку одно рабочее место на предприятиях пивоваренной отрасли создает порядка 10 рабочих мест в смежных отраслях, содействуя её развитию, регион формирует занятость на предприятиях не только крупного, но и малого бизнеса, — подчеркнул президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

Предприятие компании в Новосибирской области входит в число крупных налогоплательщиков в территориальный бюджет и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области.

Завод AB InBev Efes в Новосибирской области – одно из передовых предприятий региона, оснащенное по самым современным стандартам пивоварения. На предприятии внедрены и функционируют международные системы менеджмента качества, экологического менеджмента, пищевой безопасности, менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Данные системы охватывают все процессы производства пива от планирования объемов и ассортимента производства до отгрузки готовой продукции со склада компании потребителям.

На территории региона компания реализует ряд социальных проектов в области экологии, развития культуры ответственного потребления алкоголя, включая проекты по снижению уровня злоупотреблений алкоголем и запрету продажи алкоголя несовершеннолетним.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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