На выплаты на детей от 3 до 7 лет в регионе поступило около 21 тысячи заявлений

В Новосибирской области продолжается дистанционная подача заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С 6 мая в Новосибирской области принято к рассмотрению 20 881 заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты – 6 018,5 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля по июнь текущего года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой социальной поддержки уже воспользовались 4 532 безработных жителя Новосибирской области.

Кроме того, с 1 июня в регионе начнут производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области уже поступило 216 185 заявлений.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято 38 643 заявления. Напомним, по данной мере социальной поддержки были отменены ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Выплатной период – с апреля по июнь текущего года.

Отмечается, что за период апрель – май текущего года количество произведенных выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал – 70 947. Сумма выплаты – 5 тысяч рублей.

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