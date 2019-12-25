На XII Благотворительном аукционе «ЖИВИ» собрали 7 890 000 рублей

Аукцион прошел в рамках ежегодного Рождественского вечера, организованного президентом РАТМ Холдинга Эдуардом Тараном и генеральным директором АО «Сибирская хлебная корпорациия» Дмитрием Терешковым при содействии Российского Делового Клуба и Премьер-клуба, сообщили организаторы мероприятия.

Проект поддержал известный режиссер, народный артист РСФСР, президент киноакадемии «НИКА», лауреат двух премий «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский: на страницах в социальных сетях он обратил внимание на смыслообразующий принцип аукциона – «ДЕТИ – ДЕТЯМ», призвал подписчиков сделать пожертвование, а также предложил их детям нарисовать открытки для тех, кто встретит Новый год в больнице.

Напомним, основными аукционными лотами являются картины юных художников из творческой студии «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой. В этом году их работы благотворители оценили в сумму от 30 000 до 440 000 рублей – именно столько пожертвовали за «Дракона» пятилетнего Вовы Третьякова.

— Возможность помогать другим вдохновляет, — отметил воспитанник «Зазеркалья», победитель всероссийских и международных конкурсов 12-летний Даниил Габриэлян, который предоставляет свои произведения на аукционы на протяжении нескольких лет. — При этом, наше творчество спасает жизни: мы рисуем картины, а вы их покупаете, и все деньги идут на лечение тяжелобольных детей.

С 2012 года фонд патронирует детское онкогематологическое отделение ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ» (пос. Краснообск), с 2017 года помогает всем пациентам с онкозаболеваниями, проходящими лечение на базе данного медучреждения. Как сообщила директор фонда Ксения Алешина, помимо оказания адресной помощи подопечным, в том числе, включающей покупку дорогостоящих лекарств, оплату перелетов к месту лечения и медицинских анализов, для больницы приобретают оборудование, не запланированное в рамках госзакупок: в2019 году обеспечили поставку веновизора – прибора для визуализации вен, чтобы дети не испытывали дискомфорта при медицинских процедурах. В онкоцентре продолжают осуществлять программу «Мир в красках» – световое и цветовое оформление интерьера способствует нейтрализации стресса при длительном пребывании в стационаре. Кроме того, фонд обустраивает учебный класс, для чего отремонтировано помещение бывшего конференц-зала. Теперь оно функциональнее и будет использовано для занятий детей и студентов-медиков, городских и региональных семинаров и форумов с привлечением экспертов.

— В 2020 году мы расширяем границы деятельности: подписываем соглашение с Детской городской клинической больницей №3 – одновременно там лежат до 20 детей, страдающих онкологическими заболеваниями, — констатировала Ксения Алешина. — Наш фонд приступит к реализации в этой клинике тех же программ, что и в онкоцентре.

Представители власти и известные персоны, по традиции, передали для аукциона специальные лоты: Анатолий Локоть – тканевое панно с белорусскими орнаментами, подаренное лично ему президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко; губернатор Новосибирской области Андрей Травников – спортивную фуфайку с автографами игроков хоккейного клуба «Сибирь»; вице-адмирал запаса, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло – факел Эстафеты огня 29-ой Всемирной Зимней универсиады, состоявшейся в 2019 году в Красноярске.

Учредителями Благотворительного фонда «ЖИВИ» в Новосибирске являются Дмитрий Терешков и Эдуард Таран.

По словам Дмитрия Терешкова, поскольку Рождественский вечер проводят уже 12-ый год, вокруг него сложился постоянный круг друзей и партнеров: они начинают воспринимать друг друга как единое целое, становятся отзывчивее на чужую боль – сплотившись, благотворители влияют на решение проблем конкретных семей в большей мере, чем могли бы поодиночке.

Фото предоставлено организаторами мероприятия