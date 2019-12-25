АО «РЭС» вручены награды за высокие показатели в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

18 декабря в большом зале Правительства Новосибирской области под руководством заместителя Губернатора Сергея Сёмки состоялся учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской обороны и территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по подведению итогов деятельности за 2019 год и постановке задач на 2020 год.

В ходе заседания начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов представил подробный доклад об итогах текущего года в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что в уходящем году удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций на 33%, а также удалось избежать возникновения чрезвычайных ситуаций обусловленных природными явлениями.

Также был продемонстрирован видеофильм, включавший основные события и происшествия, на которые приходилось реагировать экстренным службам региона.

Высокие показатели, достигнутые Обществом в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, были отмечены сразу несколькими наградами. Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка вручил АО «РЭС» диплом за 2 место по итогам смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны.

Глава регионального МСЧ генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов вручил ведущему специалисту отдела ГО ЧС и мобилизационной работы Виктору Теренину Благодарственное письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области за высокие показатели в профессиональной деятельности в области ГО ЧС.

Между акционерным обществом «Региональные электрические сети» и ГУ МЧС России по Новосибирской области налажены конструктивные партнерские отношения, как в части информационного обмена по возникающим аварийным ситуациям на объектах электросетевого хозяйства, так и в вопросах взаимодействия при ликвидации последствий ЧС, пожаров иных аварийных ситуаций и происшествий. Практически каждый год, итоги этого сотрудничества, отмечаются дипломами и благодарственными письмами.

Фото предоставлено пресс-службой компании