На Хилокский рынок Новосибирска впервые привезли арбузы из Ирана

— У нас на рынке начала появляться продукция из Ирана. В прошлом году поставщики завозили персики, которые замещали турецкие. Сейчас заехали несколько машин с арбузами. Такого раньше не было. Тестируют спрос, — рассказал редакции Infopro54 замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров.

Он пояснил, что география поставщиков на рынке расширяется, несмотря на санкции. Постоянные перевозчики продолжают работу в прежнем режиме. Объем поставок в регионе не увеличился, но и не уменьшился — все стабильно. Ежедневно на рынок приходят примерно 500 тонн продукции — и столько же продается через крупный и мелкий опт. Около 4 тысяч тонн овощей и фруктов находятся на складах.

— В этом году мы видим, что с закупками на оптовом рынке активизировались сетевые ритейлеры. Если раньше с Хилокским рынком активно сотрудничал «Сибирский гигант», то сейчас закупают продукцию «Лента», «Магнит» и т. д., то есть сетевики, которые заинтересованы предоставлять покупателям более доступную продукцию. Но основной наш клиент — «магазины у дома», — говорит Александров.

Что касается цены, то сейчас наблюдается сезонное увеличение стоимости продукции на 10-20%. Санкционное влияние, по мнению собеседника редакции, было кратковременным. Неделю назад в крупном опте капуста нового урожая в мешке стоила 70 рублей за кг, в ящике — 120 рублей, капуста белокочанная — 60-70 рублей, картофель — 43 рубля, лук репчатый — 42 рубля, морковь — 50 рублей, свекла — 50 рублей.

— Был скачок цен, так как растаможка овощей привязана к доллару, плюс в долларах были заключены все контракты с Узбекистаном. Сейчас почти все перешли на рублевые контракты, и, думаю, постепенно цена стабилизируется, — пояснил Алексей Александров. — На самые ходовые продукты цены уже пошли вниз. Откатилась цена на капусту, лук. Борщевой набор у нас в целом стоит на 30% дешевле, чем в магазинах.

— Пять лет назад у нас забрали площадку, которую ранее занимала розничная ярмарка, и все это время мы добивались ее возврата. Сейчас вопрос решен. Старый арендатор съехал, мы приводим территорию в порядок и в конце апреля планируем запустить продажи, — говорит собеседник редакции.

Кстати, в конце апреля на Хилокском рынке вновь планируют запустить площадку для розничной продажи овощей и фруктов.

Алексей Александров вспоминает, что в 1998 году, после дефолта, ситуация была более сложная, так как люди боялись остаться с «фантиками» вместо денег. Но вопрос обеспечения населения доступными продуктами в регионе решали рынки. Сейчас, с одной стороны, ажиотаж связан не с рыночными механизмами, а с паникой. При этом таможня идет навстречу участникам ВЭД, упрощая поставки овощей и фруктов. С другой — количество розничных рынков в регионе сократилось с 90 до 9, то есть большинству новосибирцев безальтернативно приходится закупаться в сетях с дополнительной торговой наценкой.