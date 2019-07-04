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На заводе «Экран» сменился гендиректор

С сегодняшнего дня предприятие возглавляет Александр Журавлев.
  • 04/07/2019, 10:17
На заводе «Экран» сменился гендиректор

3 июля совет директоров АО «Завод «Экран» принял решение о досрочной смене генерального директора, говорится в сообщении, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

— Досрочно прекратить по соглашению сторон 03.07.2019 г. полномочия генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» Трофимова Сергея Иннокентьевича, — говорится в сообщении.

Напомним, до конца мая должность генерального директора АО «Завод «Экран» занимал Константин Корсунь, который стал председателем Совета директоров компании.

Новым гендиректоров АО «Новосибирский завод «Экран» с 04.07.2019 г. сроком на 1 (один) год избран Александр Журавлев.

Как отметили в пресс-службе РАТМ Холдинга, в качестве гендиректора Александру Журавлеву предстоит, в том числе, решать задачи по формированию группы индустриальных парков «ЭКРАН», усилению роли управляющей компании, обеспечивающей эффективное развитие промышленных площадок других предприятий РАТМ Холдинга (АО «Катайский насосный завод», ПАО «Ростовский оптико-механический завод»), а также арендованного имущественного комплекса АО «Сибэлектротерм», с учетом сложившейся бизнес-среды и специфики территорий.

Так, в периметре промпарка «ЭКРАН» сосредоточено крупнейшее за Уралом производство стеклотары. Здесь реализуют высокотехнологичные проекты, связанные с изготовлением стеклоизделий; в цехах размещены три стекловаренные печи, налажен выпуск 120 видов продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Промпарк «ЭКРАН» (32 га) объединяет 203 предприятия, общая численность сотрудников в этих компаниях, занимающих 132 тыс. кв. м (или 95%) производственных площадей – 2,8 тыс. человек. В 2018 году выручка резидентов индустриального парка составила 5,3 млрд рублей, инвестиции в модернизацию основных фондов сложились на уровне 511,3 млн рублей, совокупный годовой объем налоговых отчислений достиг 191,2 млн (+26% к 2017 году).

Александр Журавлев закончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Ранее он был исполнительным директором АО «СОЮЗ» (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз») – курировал вопросы управления коммерческой недвижимостью в Бизнес-городе «Красный 220» и перепрофилирования объектов (в том числе, организовал и запустил многофункциональный спортивный центр «Атлетика»); до того работал на руководящих позициях в ОАО «Завод «Труд».

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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