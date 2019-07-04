Психосоматические причины рака

Почти каждый из нас проверил на себе тесную связь психического и физического самочувствия. К примеру, тревога перед экзаменом у многих вызывает расстройство желудка, а переживания из-за конфликта с начальством могут сопровождаться ощущением тяжести в голове.

Одно из наиболее тяжелых проявлений психосоматики – появление злокачественных новообразований. Как же возникает рак? Давайте разберем и соматические и психологические факторы, провоцирующие развитие болезни.

Физиология

За сопротивляемость организма болезням отвечает иммунная система человека. Если она функционирует нормально, то все клетки организма ведут себя так, как им предписано природой. «Правильная» клетка находится на положенном месте, размножается лишь при необходимости, выполняет предназначенные функции, восстанавливает свою ДНК при нарушениях и самоуничтожается при возникновении непоправимых изменений.

Если же иммунная система дала сбой, то некоторые клетки выходят из-под ее контроля и начинают «хулиганить», превращаясь в раковые. Такие клетки постоянно размножаются и распространяются в организме, не выполняют полезных для организма функций и не «ремонтируют» себя при «поломках» ДНК.

Существуют и другие факторы риска, которые повышают вероятность перерождения здоровых клеток в онко-клетки:

Плохая экология;

Чрезмерное употребление табака и алкоголя;

Контакт с канцерогенными субстанциями;

Длительное посещение солярия или пребывание на открытом солнце;

Малоподвижный образ жизни;

Пожилой возраст;

Неправильное питание.

Психика

Но почему же одни люди излечиваются от рака, а другие при тех же условиях быстро угасают? И почему факторы риска, которые сами по себе вовсе не обязательно приведут к онкологии, в некоторых случаях все же срабатывают как спусковой крючок для появления раковой опухоли?

Дело в том, что многое зависит от психологического состояния человека. Многие люди, заболевшие раком, до начала болезни часто испытывали стресс, сильную тревогу, горькую обиду или глубокую неудовлетворенность своей жизнью.

Все это ослабляет иммунную систему, и она уже не способна должным образом контролировать общее состояние организма и поведение каждой клетки. И тогда клетки-мутанты вместо того, чтобы самоуничтожиться, начинают непрерывно делиться, образуя раковую опухоль.

Профилактика и борьба

Чем меньше факторов онкологического риска будет в вашей жизни, тем больше вероятность того, что вы сохраните свое здоровье до глубокой старости. Правильное питание, регулярное движение и отказ от вредных привычек помогут уберечься от онкологии.

Но даже если рак уже появился, нельзя опускать руки. Ведь мысли о том, что все безнадежно, дают организму сигнал о том, что надо готовиться к концу, и нет никакого смысла бороться с болезнью. Не сдавайтесь, ищите поддержки у родных и близких, старайтесь радоваться тому хорошему, что по-прежнему с вами – детским улыбкам, цветению яблонь, горячему чаю. Поддержите свою иммунную систему, и она поддержит вас!

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