На заводе «Сибирское молоко» запущена новая линия для производства соков

Новая линия для производства соков запущена на заводе «Сибирское молоко». Инвестиции в проект составили более 2,8 млн. долларов США, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инвестпроект реализован компанией PepsiCo.

Отмечается, что на новой линии производственной мощностью 8 000 упаковок в час будут производить сок «Фруктовый сад» объемом 1 л. Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», будет продаваться в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

— Расширение производства соков в Новосибирске позволит нам производить продукт ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы компании за счет повышения эффективности логистики, — рассказывает о проекте Нил Старрок, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии.

Напомним, что в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума проходившего в Сочи, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, подписали соглашение о реализации проекта, ориентировочная инвестиционная оценка которого составляет не менее 10 млрд рублей.

В рамках проекта планируется строительство завода по производству снеков на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Планируется, что на новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки).

Фото: pixabay.com, автор- webandi