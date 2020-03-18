Посевные площади в Новосибирской области будут увеличены до 2 млн 260 тыс гектаров

Больше зерновых и зернобобовых культур, а также льна, сои и подсолнечника будут сеять в Новосибирской области в 2020 году благодаря увеличению посевных площадей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В этом году в нашей области общая посевная площадь составит 2 млн 260 тыс. гектаров – это на 36,5 тыс. гектаров больше уровня прошлого года. Яровые культуры будут размещены на площади 1 млн. 892 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) составят 1 млн. 464 тыс. га – именно по этим культурам намечен наибольший рост посевных площадей. Также в регионе прогнозируется дальнейший рост посевных площадей масличных культур – льна, сои, подсолнечника и т.д, — сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По его словам, для проведения всего комплекса весенне-полевых работ на территории региона необходимо 7 млрд 460 млн рублей – это собственные средства сельхозпроизводителей, кредиты банков, а также меры господдержки. Большая часть этих средств, в отличие от прошлых лет, будет направлена на интенсификацию сельхозпроизводства – на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений аграрии направят почти 4 млрд рублей.

Отмечается, что правительством региона с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам аграриям региона направлено 275 млн рублей, дальнейшее финансирование будет осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Всего в этом году господдержка отрасли АПК, в том числе на проведение посевной, планируется в объеме 2,9 млрд рублей.

В посевной кампании 2020 года в регионе будут участвовать 1295 сельхозпроизводителей. Сейчас аграрии ведут активную подготовительную работу – под яровой сев уже подготовлено 1 млн 261 тыс. гектаров (67%) земли. Приобретено 45 тыс. тонн минеральных удобрений, 10 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Имеется полный объем семян зерновых и зернобобовых культур – 296,2 тыс. тонн (100,3% к потребности).

— В 2020 году накопление материально-технических ресурсов идет темпами в два-три раза превышающими уровень прошлого года, – отметил Евгений Лещенко. – Так, оригинальных и элитных семян, необходимых для сортосмены и сортообновления, наши сельхозпроизводители приобрели уже 6,9 тыс. тонн – это втрое больше, чем в прошлом году.

Такой значительный рост министр объяснил, как улучшением финансово-экономического состояния самих сельхозпроизводителей, так и расширением мер государственной поддержки.

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