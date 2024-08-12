На заводе в Бердске лопнул баллон с аммиаком — 100 человек эвакуировали

На территории электромеханического завода в бердске лопнул баллон с аммиаком. С места ЧП эвакуировали порядка 100 человек. Инцидент произошел днем 12 августа.

— Звонок поступил звонок от сотрудника Бердского АО «БЭМЗ», находящегося по адресу: Бердск, улица Зеленая Роща, 7 с сообщением о том, что в одном из корпусов предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком, — говорится в сообщении в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Применено комплексное реагирование, задействованы службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, ЕДДС.

Бердский электромеханический завод — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Является градообразующим предприятием города Бердска.