Из Минска в Новосибирск прибыли три новых трамвая

Сегодня, 15 августа, в правобережном трамвайном депо МКП «ГЭТ»состоится разгрузка поступивших в Новосибирск из Минска вагонокомплектов трамваев.
– В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Они будут использованы для модернизации трамваев, которые производятся совместным российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Согласно договору, будет поставлено 20 трамваев.
Новые трамваи пройдут проверку и подготовку к выходу на линию в «Горэлектротранспорте», после чего будут направлены на действующие маршруты.
Ранее редакция сообщала о том, что после установки валидаторов в транспорте кондукторы лишатся работы в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — Oleksandr Ryzhkov
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