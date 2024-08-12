Из Минска в Новосибирск прибыли три новых трамвая

Сегодня, 15 августа, в правобережном трамвайном депо МКП «ГЭТ»состоится разгрузка поступивших в Новосибирск из Минска вагонокомплектов трамваев.

– В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Они будут использованы для модернизации трамваев, которые производятся совместным российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». Согласно договору, будет поставлено 20 трамваев.

Новые трамваи пройдут проверку и подготовку к выходу на линию в «Горэлектротранспорте», после чего будут направлены на действующие маршруты.

Ранее редакция сообщала о том, что после установки валидаторов в транспорте кондукторы лишатся работы в Новосибирске.