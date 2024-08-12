Рекламодателям

В октябре «Радость» вернётся на улицу Маркса в Омске

  • 12/08/2024, 14:55
Автор: Оксана Мочалова
В октябре «Радость» вернётся на улицу Маркса в Омске
Этот символ города оказался бесхозным, но будет восстановлен.

В октябре 2024 года легендарная вывеска «Радость» вернется на крышу многоэтажки по проспекту Маркса в Омске. Старая конструкция реставрации не подлежала. Работы по созданию новой вывески полностью взяла на себя компания «Брусника».

— О «Радости» мы знали до того, как начали строить «Кварталы Драверта». Это иконический пример советской эстетики, образец новаторского подхода к леттерингу. Почему-то это наследие до сих пор мало кто ценит. Но мы считаем его важнейшим элементом городской идентичности наравне с «Тач Салоном» или шаром Бухгольца, — прокомментировал технический директор Брусники в Омске Евгений Головкин.

По его словам, новая конструкция полностью соответствует историческим параметрам: длина композиции составляет 21 метр, высота — 2,5 метра. Для изготовления букв использованы стальные трубы, композит со светодиодными модулями, алюминий и наружный рассеиватель. Такое решение устойчиво к погодным условиям. Толщина каждой буквы составляет порядка 10 сантиметров. Работы находятся на финишной прямой.

Евгений Головин уточнил, что работу по восстановлению легендарной вывески компания начала предпринимать ещё в 2023 году. Однако, проект оказался гораздо сложнее, чем представлялось на старте. Дело в том, что объект не являлся собственностью ни УК, ни администрации Омска.

— Только согласование доступа на крышу для оценки состояния вывески заняло около полугода. Еще несколько месяцев ушли на поиск подрядчиков, определения статуса и принадлежности вывески, договоренности с жителями, создание проекта новой вывески и разработку технического решения по её установке, — подчеркнул собеседник.

В советские годы в доме №31 по проспекту Маркса находился Дворец бракосочетания и магазин «Радость» с салоном для новобрачных, а также ресторан «Дружба».  В 2019 году вывеска уже была под угрозой демонтажа, но жителям удалось её отстоять.

Отмечается, что деньги, которые ранее омичи собирали на сохранение вывески, пойдут на оплату электроэнергии, которая будет расходоваться на подсветку «Радости». По предварительным расчетам, суммы хватит на десять лет.

Arrow
Arrow
Slider

Фото предоставлены компанией «Брусника»

113

Рубрики : Общество

Регионы: Омск Новосибирск

Теги : Город для людей вывеска «Радость» Брусника


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Акционера «Ангиолайна» оставили под домашним арестом
12/08/24 18:10
Бизнес Право&Порядок
Прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань запускает авиакомпания «Аэрофлот»
12/08/24 17:51
Общество Транспорт Туризм
За полгода изъято 278 килограмм насвая в Толмачево
12/08/24 17:30
Общество
Александра Зырянова вновь оставили в СИЗО в Новосибирске
12/08/24 17:15
Право&Порядок
Мэрия Новосибирска нашла приемника Хорошунову в прокуратуре
12/08/24 17:15
Власть Отставки и назначения
Более 70% жителей Новосибирска приверженцы ЗОЖ
12/08/24 17:00
Общество
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с горячей водой в поселке под Новосибирском
12/08/24 16:30
Право&Порядок
Конфискованный у жителя Новосибирска внедорожник продадут или отправят на СВО
12/08/24 16:00
Право&Порядок
Суд оставил под стражей водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске
12/08/24 15:45
Право&Порядок
Застройщикам Новосибирска пока не стоит рассчитывать на дополнительную помощь государства
12/08/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Воду с превышением мышьяка пили жители села под Новосибирском
12/08/24 15:00
Право&Порядок
С острова Саранок спасли двух мужчин в Новосибирске
12/08/24 15:00
Общество
В октябре «Радость» вернётся на улицу Маркса в Омске
12/08/24 14:55
Общество
На заводе в Бердске лопнул баллон с аммиаком — 100 человек эвакуировали
12/08/24 14:27
Происшествия
Из Минска в Новосибирск прибыли три новых трамвая
12/08/24 14:00
Город
Цена за квадрат недвижимости в Новосибирске перешагнула 700 тысяч рублей
12/08/24 13:30
Бизнес Недвижимость
Три человека пострадали в лобовом ДТП на Большевистской в Новосибирске
12/08/24 13:00
Происшествия
В Новосибирской области определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов
12/08/24 12:40
Власть
Туристические компании Узбекистана изучают спрос в Новосибирске
12/08/24 12:30
Бизнес Туризм
«Тайм Парк»: апартаменты на Красном проспекте от 16 527 рублей в месяц*
12/08/24 12:11
Недвижимость
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34
Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю
9/08/24 12:41
Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%
9/08/24 9:00
Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером
8/08/24 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска