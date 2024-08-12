В октябре «Радость» вернётся на улицу Маркса в Омске

В октябре 2024 года легендарная вывеска «Радость» вернется на крышу многоэтажки по проспекту Маркса в Омске. Старая конструкция реставрации не подлежала. Работы по созданию новой вывески полностью взяла на себя компания «Брусника».

— О «Радости» мы знали до того, как начали строить «Кварталы Драверта». Это иконический пример советской эстетики, образец новаторского подхода к леттерингу. Почему-то это наследие до сих пор мало кто ценит. Но мы считаем его важнейшим элементом городской идентичности наравне с «Тач Салоном» или шаром Бухгольца, — прокомментировал технический директор Брусники в Омске Евгений Головкин.

По его словам, новая конструкция полностью соответствует историческим параметрам: длина композиции составляет 21 метр, высота — 2,5 метра. Для изготовления букв использованы стальные трубы, композит со светодиодными модулями, алюминий и наружный рассеиватель. Такое решение устойчиво к погодным условиям. Толщина каждой буквы составляет порядка 10 сантиметров. Работы находятся на финишной прямой.

Евгений Головин уточнил, что работу по восстановлению легендарной вывески компания начала предпринимать ещё в 2023 году. Однако, проект оказался гораздо сложнее, чем представлялось на старте. Дело в том, что объект не являлся собственностью ни УК, ни администрации Омска.

— Только согласование доступа на крышу для оценки состояния вывески заняло около полугода. Еще несколько месяцев ушли на поиск подрядчиков, определения статуса и принадлежности вывески, договоренности с жителями, создание проекта новой вывески и разработку технического решения по её установке, — подчеркнул собеседник.

В советские годы в доме №31 по проспекту Маркса находился Дворец бракосочетания и магазин «Радость» с салоном для новобрачных, а также ресторан «Дружба». В 2019 году вывеска уже была под угрозой демонтажа, но жителям удалось её отстоять.

Отмечается, что деньги, которые ранее омичи собирали на сохранение вывески, пойдут на оплату электроэнергии, которая будет расходоваться на подсветку «Радости». По предварительным расчетам, суммы хватит на десять лет.