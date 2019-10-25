Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

По информации реготделения «Единая Россия», президиум генсовета партии согласовал кандидатуру губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на пост секретаря областного политсовета. С такой инициативой вышел сам губернатор. Решением президиума Травников назначен исполняющим обязанности руководителя областной партийной организации. Окончательно утвердить его в этой должности предстоит делегатам областной партийной конференции, которая пройдет 8 ноября.

Отделение «Единой России» в Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников — говорит теперь уже бывший секретарь политсовета «Единой России», вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — В регсовете остаюсь, а там посмотрим, какое будет принято решение. Посчитают нужным вывести — выведут, посчитают нужным оставить — оставят. Я к этому отношусь совершенно спокойно.

Несмотря на то, что партийный устав предполагает альтернативное голосование, и Панферов, и еще один представитель «ЕР» — депутат заксобрания Сергей Титков — сходятся во мнении, что ожидать «фронды» или каких-то иных сюрпризов на предстоящей конференции вряд ли стоит.

— Все видели рекомендации лидера партии Дмитрия Медведева, — говорит Титков. — Понимая партийную дисциплину и сложившуюся ситуацию, будут голосовать за Травникова. Со всеми аспектами партийной работы губернатор знаком. У нас действует сеть местных партийных организаций, региональное отделение, исполком. В каждом районе области есть секретарь, руководитель исполкома, они до этого работали, а, сейчас, думаю, получат новый импульс.

— Губернатор — всенародно избранный, — говорит парламентарий. — Сейчас для партии и для области это хороший вариант. Это авторитет, будет только положительный момент, который пойдет на пользу и городу, и области.

Про «плюсы» этого решения говорит еще один единорос, экс-спикер регионального парламента Иван Мороз.

Конкретизировать «положительность момента» собеседник редакции отказался, сославшись на занятость.

По мнению ряда непартийных экспертов, данное решение, в первую очередь, направлено на повышение рейтинга партии в связи с предстоящими в 2020 году выборами в заксобрание области и горсовет Новосибирска.

— Оно принято после проведенных опросов, показавших, что рейтинг лидера региона выше, чем рейтинг партии, — комментирует независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. — Для того и принимались решения, чтобы лидеры регионов возглавили региональные отделения «Единой России». Но поднимется ли от этого рейтинг «Единой России», мы посмотрим по итогам выборов.

Более радикально про повышение рейтинга партии посредством назначения губернаторов в главы региональных партотделений высказывается беспартийный депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.

— Травников считается человеком, который держит слово, и это действительно так, — говорит депутат. — У него в этом плане был какой-то авторитет. Он мог действовать сам от себя. Да, конечно, он обязан исполнять федеральные законы, но у него был маневр. А так привязать его к «Единой России» — значит, не поднять рейтинг партии, а, наоборот, опустить рейтинг губернатора. «Единая Россия» хотела как лучше, а получилось как всегда. Вместо того, чтобы губернаторы подняли рейтинг «Единой России», «Единая Россия» опустила рейтинг губернаторов. Сегодня партия стремительно теряет свой рейтинг. Пожалуй, нет такого человека, кто бы на 100% доверял «Единой России».

Впрочем, по мнению ряда экспертов, данное решение повлияет на политический расклад перед предстоящими выборами. В частности, как считает политолог Александр Парфенов, благодаря этому назначению, взаимодействие лидеров двух наиболее крупных политических партий — Андрея Травникова и первого секретаря реготделения КПРФ, мэра областного центра Анатолия Локтя — будет способствовать большей упорядоченности и законности со стороны всех участников предстоящей избирательной кампании.

— «Единой КПРФ» не будет, — считает политолог, — слишком высоки в регионе рейтинги той же ЛДПР, «Родины» и несистемной оппозиции в лице представителей штаба Навального. Будет меньше провокаций и чернухи. Будет меньше активности так называемых «общественников», которые по факту являются троллями и провокаторами в соцсетях. У избирателей появится возможность наблюдать соревновательный процесс, знакомиться с предвыборными программами, не отвлекаясь на вбросы компромата. Вопрос о «двухпартийном дуумвирате» уже является «отголоском» смыслов, транслируемых, когда трехстороннее соглашение «Травников-Шимкив-Локоть» подвергалось обструкции и проверялось на прочность. Она выдержала два политических сезона, и нет никаких предпосылок, что не выдержит и третий. Политические процессы в Новосибирске станут еще более открытыми, чистыми и честными, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Политолог, руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев, наоборот, предполагает, что ближе к выборам жителям области предстоит стать свидетелями «битвы титанов» — двух партсекретарей.

— Травников и Локоть обладают и адмресурсом, и возможностями для привлечения финансов в свои политические партии, — считает эксперт. — «Мир—дружба—жвачка», которые нам демонстрировались при вступлении мэра в должность, с этим решением уже закончились. Будет прямое противостояние. Кроме того, этим решением, возможный дуумвират «Единой России» и КПРФ разрушен. Если бы Травников и Локоть остались над выборами, тогда мы бы увидели продолжение их пакта. Сейчас должности первых секретарей обязывают стремиться к максимальному результату для своей политической структуры. Более того, уверен, что и один, и другой будут возглавлять списки «Единой России» и КПРФ на выборах в заксобрание. И ни о каком «договорняке» в данном случае речи быть не может.

По мнению Украинцева, такая ситуация даст шанс максимально проявить себя и другим участникам выборного процесса.

— Сейчас очень много политических игроков будут стараться в это большой схватке двух титанов поймать что-то свое, — говорит Украинцев. — Мне хотелось бы, чтобы третьей силой стало гражданское общество, которое у нас все никак не сформируется.

О предстоящем противостоянии на выборах говорит и секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Но при этом собеседник издания разделяет статусы Локтя и Травникова как руководителей партотделений и как должностных лиц.

— Взаимоотношения между мэром и губернатором — это одно, а избирательная компания и политическая борьба на выборах между «ЕР» и КПРФ — это совершенно другое, — говорит Сулейманов. — Взаимопонимание и взаимодействие между губернатором и мэром сохранятся. Но это не будет означать прекращение политической борьбы между партиями. Между «Единой Россией» и КПРФ не может быть никакого единства, потому что это совершенно разные политические силы. КПРФ — ведущая оппозиционная сила. Политические позиции нашей партии, критика существующего правительства и его курса — общеизвестны. То, что КПРФ и «Единая Россия» каким-то образом между собой взаимодействуют, как и другие партии, представленные в заксобрании и горсовете, — объективная реальность. Но это не означает, что общие позиции у нас по всем вопросам.

О необходимости разграничения политической и хозяйственной деятельности говорит и Вера Ганзя.

— Конфронтация приведет только к потере политического веса области в Москве, а также к тому, что население начнет искать, кого еще поддержать, — считает депутат. — Это повлечет за собой и усиление протестных настроений. И мэр, и губернатор должны найти золотую середину между хозяйственными вопросами и своей партийной деятельностью. В данном случае превалирующее значение должен иметь хозяйственный аспект, потому что город зависит от расположения области, а область — от Москвы. Для того и создавали эту вертикаль.

Более категоричен относительно совмещения политической и хозяйственной деятельности лидер регионального отделения партии «Родина», депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин.

— Губернаторы и мэры вообще должны быть беспартийными, — считает собеседник издания. — У них должна быть одна партия — это жители города и области. Но у нас, по сути, все губернаторы — от «партии власти», почти все. Поэтому, видимо, это где-то логично. Но, на мой взгляд, они не должны иметь отношения ни к какой партии. Мэр — тем более. Это чисто хозяйственные должности, здесь не должно быть партийных приоритетов.

Напомним, что ранее новосибирским единоросам по итогам визита в регион секретаря генсовета партии Андрея Турчака определили «смотрящих за выборами-2020». В частности, курировать область из федерального центра предстоит депутату Госдумы Виктору Игнатову, а руководить областным избирательным штабом — спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области