На ЗСЖД состоялась первая в истории контрейлерная перевозка

Со станции Клещиха в Новосибирске состоялась первая в истории Западно-Сибирской железной дороги контрейлерная отправка – перевозка в составе контейнерно-контрейлерного поезда большегрузного автомобиля розничной сети «Магнит» с груженым полуприцепом, закрепленного на специальной платформе. Груз в автомобиле отправился железнодорожным транспортом из Новосибирского региона ЗСЖД на подмосковную станцию Орехово-Зуево, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

По словам заместителя начальника Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Вячеслава Березовского, предложение новой услуги стало результатом совместной работы транспортно-логистического блока Западно-Сибирской железной дороги, направленной на удовлетворение спроса клиентов и привлечение грузов на железнодорожный транспорт.

— Железная дорога активно внедряет инновационные технологии. В данном случае это контрейлерная технология, подразумевающая комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта для доставки груза, — сообщил Вячеслав Березовский.

Для автоперевозчиков использование данной услуги выгоднее отправки большегрузного автомобиля к месту назначения своим ходом. Контрейлерная перевозка обеспечивает скорость доставки груза и его сохранность, позволяет существенно снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру и связаные с этим расходы. Широкое распространение контрейлерных перевозок может существенно разгрузить автомобильные дороги от большегрузного транспорта, продлить срок эксплуатации дорожного полотна и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

По словам начальника Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Андрея Шестоперова, данная услуга позволяет автоперевозчикам планировать доставку грузов «точно в срок», так как движение контейнерно-контрейлерного поезда организовано по жесткому графику – с фиксированным временем отправления и прибытия.

Специальный вагон-платформа для контрейлерных перевозок, предоставляемый АО «Федеральная грузовая компания», обеспечивает безопасную перевозку автопоезда. Сейчас в парке компании две таких платформы, но в будущем планируется его расширение для удовлетворения спроса на контрейлерные перевозки.

— В дальнейшем планируется увеличить парк вагонов до 300 платформ и организовать регулярное сообщение поездов по маршруту Москва – Новосибирск – Москва с последующим расширением географии оказания услуги, — отметил директор Новосибирского филиала АО «ФГК» Сергей Тевс.

Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД