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Новосибирская область развивает экспорт зерна альтернативным способом

Мультимодальные контейнерные перевозки стали новым направлением работы.
  • 25/12/2018, 16:50
wheat

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области для решения вопросов вывоза излишков зерна за пределы Новосибирской области, в том числе в экспортном направлении, принято решение о развитии поставок зерновых грузов альтернативным способом, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В рамках данной концепции с декабря 2017 года Группа компаний «Экспорт Сибирь» реализует проект по внедрению альтернативной перевозки сельскохозяйственной продукции (зерновых, масличных, злаковых культур, пищевых масел – рапсового, подсолнечного, льняного и т.д.).

Отмечается, что для перевозки используются контейнеры со специальными вкладышами двух типов: вкладыш для сыпучих грузов называется Liner Bag (лайнер-бэг — сумка для вкладышей), а для жидких — Flexitank (флекситанк). Такой вкладыш помещается в морские контейнеры, чтобы продукт не соприкасался со стенками тары и оставался чистым и сухим. Сам контейнер можно перевозить не только на судне: по сути его можно доставить автотранспортом прямо в поле, загрузить в него зерно и довести контейнер к железнодорожной станции.

Первые контейнерные поставки с использованием вкладышей начались в сентябре 2018 года, отправлено 1 600 тонн рапсового масла из Барнаула в Урумчи (Китай), еще 500 тонн пшеницы отправлено в Китай. В ноябре по контракту с местной корпорацией отгружены контейнеры 1 500 тонн льна в Китай. В январе 2019 года планируется отправить в Китай дополнительно 1 500 тонн льна и 200 тонн рапса.

Для сибирских аграриев данный способ доставки универсальными контейнерами является альтернативным при перевозке зерновых и масличных культур на экспорт.

Группа компаний «Экспорт Сибирь» занимается внешнеэкономической деятельностью более 12 лет, последние 2 года на рынке экспорта, в том числе и в составе экспортного совета при правительстве Новосибирской области. В настоящее время компания осуществляет экспорт из России в страны Таможенного Союза, ближнего зарубежья, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Фото: pixabay.com, автор- Couleur

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