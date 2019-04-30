Набережная: совершенствование и интеграция

Третий этап реконструкции Михайловской набережной начнется в 2020-м году — когда будет разработана проектно-сметная документация и учтены все пожелания от общественности и городских властей. Об этом было объявлено на открытом обсуждении проекта, прошедшем в выставочном зале НГУАДИ. Календарное совпадение показа с Баландинскими чтениями, традиционно проводимыми Архитектурным университетом, позволило расширить зрительское сообщество профессионалами разного спектра. Кроме того, проект набережной вынесен и на онлайновое обсуждение. Так что спектр отзывов и идей ожидается заведомо широкий.

— Мы сами вышли с инициативой этого публичного просмотра, — подчеркнула Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Разработчик у проекта прежний, тот же самый, что и у двух предшествующих этапов — компания ООО «Адаптик-А». Но, как подчеркнул генеральный директор и ведущий архитектор компании, автор проекта Павел Носарев, многие аспекты являются принципиально новыми — они, так сказать, вызрели по итогам обживания уже обустроенной набережной.

Первое, что бросается в глаза — на набережной будет больше цветовых акцентов и архитектурных форм. Введена цветовая иерархия — фирменные цвета набережной (зеленый, красный, белый и черный) — компонент, которого не было на прежних этапах. Цвет придет в дизайн малых архитектурных объектов — плоскостных беседок, теневых навесов-пергол. А эти объекты, в свою очередь, не только для красоты. Они — составляющие климатической оптимизации набережной. Сооружения для укрытия гуляющих от солнца и дождя, конфигурирование зеленых насаждений по критерию защиты от пронизывающих ветров — такова логика этой климатической доработки, сделанной по итогам впечатлений от первых этапов.

Нижний и верхний уровень набережной получат новые динамические связки — гладкие проходы, альтернативные лестницам, позволяющие полноценно пользоваться прогулочным пространством мамам с колясками, людям на инвалидных колясках, велосипедистам.

Обособлены автовекторы — для технического проезда автомобилей, обслуживающих общепит и аттракционы. Состав общепитовских точек подвергнется строгой ревизии. Авторы проекта подчеркнули, что банальщины тут быть не должно — общепит должен быть столь же концептуальным, на уровне общего замысла. А вот скопище разухабистых общепитовских заведений у внешней кромки набережной, возле метро, как подчеркнула Анна Терешкова, идет на муниципальную выемку, так что зоны общепитовского трэша там больше не будет.

Аттракционы, к слову, в предметном ряду парка останутся. Популярный прежде концепт на «безкарусельные» зоны отдыха, олицетворением которого в свое время стал столичный парк Горького после перезапуска, на Михайловской набережной повторяться не будет. Одно дело Москва, другое — Новосибирск. Аттракционы, как структурный компонент, решено сохранить. Правда, технически обновить и структурировать — разделив их по возрастным группам и времени действия. Например, на детские (дневные) и взрослые (вечерние) — более радикальные по технической концепции. Для досуга без технократической составляющей предусмотрен зеленый лабиринт и веревочный парк. Он тоже с возрастной дифференциацией — для детей и взрослых. Зимой на набережной будет работать так называемый линейный каток — закольцованный каток-маршрут, позволяющий превратить катание на коньках в прогулку.

Весьма значимое понятие в нынешнем проекте — ИНТЕГРАЦИЯ. Например, при помощи средств ландшафтного дизайна будет интегрирован в общий образ объект, появление которого в свое время встревожило многих — жилой комплекс «Михайловский». При том, что «дом на набережной» — это общеизвестный и эффектный архитектурный мем, появление такого дома именно в Новосибирске многих напугало. Как оказалось, напрасно. Потому что в общую стилистку новостройка очень мягко вписана — характерные черты ее фасада повторены в парковом пространстве средствами ландшафтного дизайна. Благодаря чему ощущение пришельца, незваного гостя дом не вызывает, смотрится естественно и уместно. Продумана интеграция в променад территории отеля «Ривер Парк», векторы дальнейшего развития — вплоть до Европейского берега. Как отметил Павел Носырев, в перспективе эта территория должна образовать собой и единую зону отдыха, и единый речной фасад города.

А со временем свой речной фасад появится и у Первомайского района Новосибирска — вдоль реки Иня.

— Следующий проект — парковая зона у реки Иня, — резюмировала Анна Терешкова. — Там более активно будет задействован водный компонент. Иня миниатюрнее, у нее ниже скорость течения, потому можно будет организовать контактное взаимодействие с водой — катание на лодках и т.д. В общем, Михайловская набережная — это переосмысление классики, а парковая зона на Ине — проект с принципиально новой концепцией. Думаю, мы город приятно удивим.

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