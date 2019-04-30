Почему лучше не сравнивать минивэны Lexus LM и Toyota Alphard?

В апреле компания Lexus на автосалоне в Шанхае представила первый в истории марки минивэн LM. Обозреватели авторынка поспешили назвать новую модель «роскошной версией Toyota Alphard». В соцсетях новинку и вовсе называют «перелицованным Альфардом», делая акцент на якобы внешней схожести автомобилей. В основе рассуждений тезис, что Lexus — это марка автомобилей класса «премиум», производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Специалисты рынка считают сравнение минивэна Toyota Alphard с модификациями бизнес-шаттла Lexus LM некорректными. В числе весомых аргументов — отсутствие каких либо данных о новой модели на официальном сайте компании. Минивэна LM на сегодняшний нет в модельной линейке марки. Поэтому пока рано рассуждать, какие же конкретно узлы и агрегаты Lexus LM разделил с Toyota Alphard.

— Вопрос поставлен некорректно, официальной информации по данной модели еще нет, — говорит управляющий директор автосалона «Ярс-Моторс» Николай Видинеев, — В связи с этим могу лишь ответить вопросом на вопрос: А что, LX 570 — это перелицованный TLC 200? RX 300/350 — перелицованный Toyota Highlander? LEXUS NX — это перелицованный RAV4?

Действительно, следуя этой логике, можно сказать, что, к примеру, новый Porsche Cayenne — это перелицованный VW Touareg, а также привести еще массу подобных примеров.

Пока что можно полагаться лишь на чисто визуальные впечатления посетителей автосалона в Шанхае. Они отмечают, что внешне от Toyota Alphard новый минивэн Lexus LM отличается огромной фирменной радиаторной решеткой, головными фарами, выполненными в стиле флагманских моделей ES и LS нового поколения, а также измененной задней частью кузова.

Пока разработчики новой модели говорят о двух модификациях минивэна. Версию LM 350 оснастят 3,5-литровым бензиновым мотором V6, мощностью 300 л. с. Вариант LM 300h укомплектуют гибридной силовой установкой, в которой 2,5-литровый мотор будет работать в паре с электрическим агрегатом. Суммарная мощность составит 200 л.с. Обе версии будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

Фото autonews.ru