Наболело! Блогерский терроризм

Далеко не всегда возможно лично рассказать о таких ситуациях. А они не просто шокируют, ОНИ БЕСЯТ!!! Вот одна из таких историй…

— У нас сегодня блогерша поселилась. Трагикомедия в стеле Николая Васильевича Гоголя. Приличная семья — мама, папа и ребенок — приехали по акции «Активный отдых». Бронировали, потом меняли даты заезда на праздничные дни, получили скидку, но под акцию с допуслугами уже не попали. Дополнительно услуги оплачивать не захотели, но решили получить их во что бы то ни стало. И началось… Дайте мне то, дайте мне это, а не то я… И далее целый список. Блогеру — отличный инфоповод для новых постов, а мы наблюдаем открытый потребительский, нет, блогерский терроризм.

Блогеры вообще в последнее время обращаются очень часто: 2-3 звонка/сообщения приходят каждую неделю. У всех одно предложение: «Дайте мне у вас пожить забесплатно, а я напишу о вас у себя в блоге в Instagram, TikTok, You Tube» Но мы же тоже подкованные, просим прислать статистику по количеству подписчиков. Сами изучаем информацию о блогере, смотрим количество лайков и комментариев, подключились к сервису проверки Instagram. Что это дает? Понимание, что у многих наших блогеров большая часть подписчиков — накрученные. Какая-то очень дорогая реклама у нас получается в такой ситуации, вы не находите?

Иногда происходит обратная ситуация. Блогеры сначала приезжают за деньги, а потом начинают искать «косяки», специально провоцировать какие-то ситуации и шантажировать ими в буквальном смысле слова. «Я поскользнулась в душе, у вас сколький кафель — дайте мне массаж или физио. Или я напишу плохой отзыв у себя в блоге и распространю среди подписчиков», «Я упала на лыжне, ваш трактор плохо ее почистил — выпишите мне дополнительное лечение, или…», «Официант на меня не так посмотрел — дайте мне all inclusive, или…». Это уже настоящий потребительский, нет, блогерский терроризм. Другим словом, кроме как «ОБНАГЛЕЛИ», ситуацию назвать невозможно. И ведь не боятся, пишут всякие гадости. Но мы тоже их теперь «коллекционируем», а при атаке особо рьяных блогеров намерены использовать для защиты СВОЕЙ репутации. Пусть их РЕАЛЬНЫЕ подписчики посмотрят на другую сторону своих кумиров.

Немало блогеров, которые просто кидают, получив нужную им услугу или сервис. Никаких отзывов и постов от них мы так и не получали. И в такой ситуации, судя по комментариям коллег-предпринимателей из других отраслей, оказываются многие компании, оказывающие различные услуги.

При этом я хочу отметить, что мы отнюдь не против блогеров. Среди них немало действительно необычных и очень талантливых людей, которые заслуженно привлекают в свои аккаунты сотни тысяч и миллионы подписчиков. Мы сами обращаемся к ним и приглашаем к нам приехать, с удовольствием принимаем в гостях. Например, «Новая Луна» — Алена Токарева. В 2018 году мы снимали с ней ролик, она очень приятный в общении человек. Совершенно ошеломительной, искренней и светлой была бабушка-инстаблогер из Красноярска Валентина Кулешова.

И таких по-настоящему интересных персон в блогосфере немало, но часто так и хочется иногда сказать после очередного звонка или сообщения от звезды местного разлива: ребята, снимите корону! Вы далеко не те, кем так хотите себя представить!