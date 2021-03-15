Сибирский бизнес выходит на международный рынок через eBay

Новосибирский малый бизнес активно осваивает маркетплейсы. По данным Минпромторга, с помощью Центра экспорта Новосибирской области на зарубежную площадку eBay недавно вышли 11 предприятий региона. А всего на ней уже работают более 650 новосибирских компаний.

— В нашем регионе много крупных предприятий промышленной отрасли, но есть и компании, которые выпускают и продают потребительские товары, подходящие для международных В2С-площадок, — комментирует руководитель Центра экспорта Новосибирской области Сергей Иванов. — Ежегодно мы наблюдаем рост онлайн-торговли с участием местных компаний и предприятий. За 10 месяцев 2020 года из Новосибирской области отправлены 91972 товара, которые были проданы через маркетплейс eBay.

Сейчас на площадке созданы магазины для субъектов малого и среднего предпринимательства нашего региона. Покупатели из США и Китая могут приобрести наномаски, спортивные добавки, полезные и натуральные продукты новосибирских компаний.

— Мы рады, что товары наших производителей востребованы за рубежом, и иностранные покупатели их приобретают на площадке. Среди основных стран-импортеров — это клиенты из США и стран Европы. Для нас, как для инфраструктуры поддержки бизнеса и развития экспорта, важно, чтобы предприниматели осваивали новые эффективные каналы продаж, а также развивали рынки сбыта, — говорит Иванов.

— В феврале мы получили европейский сертификат качества на нашу продукцию Nano Mask. Это позволило нам открыть новые рынки сбыта продукции, в том числе через eBay. Основные сложности были связаны с длительной регистрацией в системе PayPal, — рассказал генеральный директор ООО «Сайнтификкоин» Максим Дведенидов.

Опрошенные Infopro54 предприниматели признаются, что при выходе на площадку eBay столкнулись с некоторыми сложностями.

Но плюсов в выходе на зарубежный маркетплейс, по оценкам новосибирских производителей, гораздо больше.

— Мы хотим наш продукт продавать в долларах и евро. Через маркетплейс eBay выход на международный рынок значительно проще. После того как мы выставили свою продукцию на площадке, у нас увеличились продажи, внимание к нашему продукту стало гораздо больше, — рассказывает Николай Кувикин, директор компании ООО «АЙРОНДИР».

Собеседники Infopro отмечают, что платформа eBay предлагает продавцам развивать свой бизнес независимо от размера компании и ее географического положения. Большой трафик и интернациональная аудитория — ключевые преимущества маркетплейса.

— Безусловно, для нас eBay — это новая платформа, дающая широкие возможности. Но пока мы только начинаем ее изучать. О конкретных результатах пока говорить рано, — признается Максим Дведенидов.

Он добавил, что сейчас компания занимается запуском рекламной компании на территории ЕС и США.

Первый офис eBay в России открылся в 2012 году. Компания включает в себя несколько брендов eBay Marketplace и eBay Classifieds Group, работающих на 190 рынках мира.