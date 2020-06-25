Начал работу новый инвестиционный портал Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Работа над новым порталом началась год назад. Приступив к созданию нового инвестиционного портала Новосибирской области, мы проанализировали лучшие инвестпорталы мира, а также крупнейших европейских столиц, чтобы аккумулировать новые подходы и идеи. Портал стал визуально более современным, структурированным и удобным для инвесторов, также появились новые разделы, – подчеркнул и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

Инвестиционный портал Новосибирской области доступен по ссылке. На главной странице в визуальной форме отражены основные конкурентные преимущества нашего региона, в частности, информация о его дифференцированной экономике, транспортно-логистических, научно-образовательных возможностях, кадровой обеспеченности, потенциале АПК, государственной поддержке инвестиционной деятельности. На сайте работает калькулятор инвестора, который дает возможность рассчитать объем господдержки инвестиционного проекта.

Отмечается, что в числе новых блоков портала – раздел «Проекты», который содержит информацию о конкретных крупных инвестиционных проектах, реализованных на территории региона, реестре инвестиционных проектов, а также о предлагаемых для реализации инвестиционных проектах и объектах недвижимого имущества Новосибирской области. Отдельный блок посвящен ГЧП. На портале предусмотрен функционал личных кабинетов для инвесторов, через которые можно запросить информацию, а также направить отчет по полученным мерам господдержки. Действуют также личные кабинеты муниципальных образований.

Кроме того, Инвестиционный портал Новосибирской области дает возможность получить информацию об экономике, социальной сфере региона, его месте в ведущих рейтингах, подробную информацию о господдержке и инфраструктуре – действующих индустриальных парках, ТОСЭР, технопарках, кластерах, возможности получения земли без торгов, инновациях и инвестиционной карте Новосибирской области.

В региональном правительстве подчеркнули, что архитектура портала и реализованный при его создании функционал ориентированы на оказание максимально полной информационной поддержки инвесторам и привлечение их на территорию региона.

Фото: скриншот с сайта