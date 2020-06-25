В Новосибирской области самый высокий уровень летальности коронавируса в Сибири

Летальность коронавируса в Новосибирской области 1,50%. Это самый высокий показатель в Сибири, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Данные посчитаны на 25 июня.

Отмечается, что общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 25 июня — 5458 человек. Недельный прирост продолжает оставаться весьма значительным — 747 человек. Летальных исходов за все время зафиксировано — 82.

— 25 июня индекс летальности в регионе составляет 1,50%. Это повышение на 0,16%. Общая картина, тем не менее, изменилась незначительно — Новосибирская область по-прежнему лидирует по летальности среди субъектов СФО. Кроме того, этот показатель хуже, чем окружной и общероссийский, — констатировали в ИЦК.

На втором месте, как и неделю назад, Красноярский край (1,21%). Республика Алтай замыкает рейтинг с неизменным нулевым индексом летальности.

В ИЦК подчеркнули, что на 25 июня в России отмечены 3 региона с нулевой летальностью. Кроме Республики Алтай, такой же показатель у Сахалинской области и Ненецкого АО. Республика Тыва сразу за ними (0,08%).

Самая высокая летальность (регион все тот же) — в Республике Дагестан (4,86%).

— Общий показатель летальности в СФО за неделю незначительно повысился, не достигая, однако, порога в единицу. 25 июня он составляет 0,89%. СФО остается на предпоследнем месте в рейтинге округов, ниже только Уральский федеральный округ (0,71%), — говорится в сообщении.

Общероссийский индекс летальности за неделю незначительно увеличился, он до сих пор выше единицы — 1,40%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,07%) и Северо-Кавказский (2,34%).

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Фото предоставлено ИЦК