Началась доследственная проверка в связи с дырявым батутом в Искитиме

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по сообщению СМИ о получении несовершеннолетними травм на батуте в Искитиме . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В Искитиме вблизи торгового центра расположен детский батут, на котором несколько детей получили различные травмы. По данному сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что жители Искитима пожаловались на дырявый батут возле парка имени Коротеева, где дети массово получают травмы. Сразу двое детей поступили в Искитимскую больницу с травмами.

Ранее редакция сообщала о том, что организована проверка по факту технической неисправности самолета до Новосибирска.