Каинскую рощу, набережную и парк построят в Новосибирской области за счет федерального бюджета

Проекты по благоустройству – победители VIII Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта. Финал конкурса прошел во Владивостоке. От Новосибирской области были представлены 7 проектов. Лучшими жюри признало три работы — из Куйбышева, Болотного и Карасука.

В Карасуке решили построить современный уличный парк культуры. Проект предусматривает красочную подсветку, удобные прогулочные дорожки, большую и удобную парковку. Также будут здесь детские и спортивные площадки с прорезиненным покрытием. И даже специальные места для игры в шахматы. Предусмотрели и место, где можно зимой залить каток.

В Болотном появится благоустроенная набережная. В рамках проекта построят причал для лодок, сцену для уличных концертов, а также спортивную площадку, зоны для пикника и многое другое.

В Куйбышеве на деньги из федерального бюджета тоже задумали построить новый парк и даже дали ему название — «Каинская роща».

— Это название выбирали жители Куйбышева в ходе Всероссийского голосования в прошлом году, – рассказала журналистам Infopro54 сотрудник городской администрации Екатерина Пронина. — За такое имя для нового парка проголосовали более 7 тысяч человек. Работы начнут уже в следующем году. По проекту в новом парке летом будут велодорожки, лыжная трасса зимой. Уличные тренажёры, площадка для воркаута и даже отдельное место для выгула и дрессировки собак.

В общей сложности, на три новосибирских проекта выделят 250 миллионов рублей. Жители региона не первый раз выходят в лидеры на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году лучшими были работы из Черепаново, Купино и города Обь.